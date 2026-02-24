search__icondelete
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (24 Şubat 2026)
#iftar için ne pişirsem?#iftar menüsü#ezogelin çorbası nasıl yapılır?#fırında kuzu incik nasıl yapılır?#yeşil elmalı kereviz salatası nasıl yapılır?
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (24 Şubat 2026)

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (24 Şubat 2026)

Bereketli iftar sofraları için hazırladığımız bu özel menü, iftara başlangıçların en sevilen klasiği olan ve her kaşıkta şifa sunan ezogelin çorbasıyla başlıyor. Ana yemekte fırında lokum gibi pişen kuzu incik ve ona eşlik eden tane tane dökülen bulgur pilavı ile tam bir ziyafet sunuyor. Sofranıza taze bir dokunuş katacak yeşil elmalı kereviz salatası, köz biberin isli tadıyla lezzetlenen erişte salatası ve fırından yeni çıkmış sıcacık Ramazan pidesi, bu zengin menüyü lezzetlendiriyor. Kakaonun yoğun tadı ve şerbetle hazırlanan enfes ıslak kurabiye ise iftar akşamınızı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (24 Şubat 2026)
Menüde neler var?

  • Ezogelin çorbası
  • Fırında kuzu incik ve bulgur pilavı
  • Yeşil elmalı kereviz salatası
  • Köz biberli erişte salatası
  • Islak kurabiye
  • Ramazan pidesi

EZOGELİN ÇORBASI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (24 Şubat 2026)

Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.

Ezogelin çorbası tarifi (Videolu)

Ezogelin çorbası tarifi (Videolu)

FIRINDA KUZU İNCİK VE BULGUR PİLAVI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (24 Şubat 2026)

Fırında kuzu incik ve bulgur pilavı, geleneksel Türk mutfağının en doyurucu ve iştah açıcı lezzetleri arasında yer alır. Ağır ağır ve yumuşacık pişen kuzu eti, tane tane dökülen bulgur pilavıyla servis edildiğinde ortaya tam bir ziyafet sofrası çıkar.

Fırında kuzu incik ve bulgur pilavı tarifi (Videolu)

Fırında kuzu incik ve bulgur pilavı tarifi (Videolu)

YEŞİL ELMALI KEREVİZ SALATASI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (24 Şubat 2026)

Kerevizin kendine has lezzetini yeşil elmanın ferahlatıcı ekşiliğiyle buluşturan bu salata, hem sunumuyla hem de hafifliğiyle sofralarınıza çok yakışacak bir meze alternatifi sunuyor.

Yeşil elmalı kereviz salatası tarifi (Videolu)

Yeşil elmalı kereviz salatası tarifi (Videolu)

KÖZ BİBERLİ ERİŞTE SALATASI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (24 Şubat 2026)

Geleneksel erişte lezzetini farklı bir dokunuşla sofralara taşıyan köz biberli erişte salatası, hem tek başına doyurucu bir ana öğün hem de yemeklerin yanında nefis bir eşlikçi olarak mutfakta favoriniz olmaya aday oluyor.

Köz biberli erişte salatası tarifi (Videolu)

Köz biberli erişte salatası tarifi (Videolu)

ISLAK KURABİYE

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (24 Şubat 2026)

Islak kurabiye, klasik kurabiyelerden farklı olarak kakaonun yoğun aroması ve şerbetin lezzetini tek bir ısırıkta buluşturup çay saatlerinize enfes bir lezzet katıyor.

Islak kurabiye tarifi (Videolu)

Islak kurabiye tarifi (Videolu)

RAMAZAN PİDESİ

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (24 Şubat 2026)

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pide, fırından yayılan o eşsiz kokusuyla tüm aileyi bir araya getiren en sıcak gelenektir.

Ramazan pidesi tarifi (Videolu)

Ramazan pidesi tarifi (Videolu)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Şubat 2026)

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (24 Şubat 2026)
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (24 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Şubat 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Şubat 2026)

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (23 Şubat 2026)
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (23 Şubat 2026)

