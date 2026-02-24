Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (24 Şubat 2026)

Bereketli iftar sofraları için hazırladığımız bu özel menü, iftara başlangıçların en sevilen klasiği olan ve her kaşıkta şifa sunan ezogelin çorbasıyla başlıyor. Ana yemekte fırında lokum gibi pişen kuzu incik ve ona eşlik eden tane tane dökülen bulgur pilavı ile tam bir ziyafet sunuyor. Sofranıza taze bir dokunuş katacak yeşil elmalı kereviz salatası, köz biberin isli tadıyla lezzetlenen erişte salatası ve fırından yeni çıkmış sıcacık Ramazan pidesi, bu zengin menüyü lezzetlendiriyor. Kakaonun yoğun tadı ve şerbetle hazırlanan enfes ıslak kurabiye ise iftar akşamınızı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Ezogelin çorbası

Fırında kuzu incik ve bulgur pilavı

Yeşil elmalı kereviz salatası

Köz biberli erişte salatası

Islak kurabiye

Ramazan pidesi

EZOGELİN ÇORBASI





Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.

FIRINDA KUZU İNCİK VE BULGUR PİLAVI





Fırında kuzu incik ve bulgur pilavı, geleneksel Türk mutfağının en doyurucu ve iştah açıcı lezzetleri arasında yer alır. Ağır ağır ve yumuşacık pişen kuzu eti, tane tane dökülen bulgur pilavıyla servis edildiğinde ortaya tam bir ziyafet sofrası çıkar.

YEŞİL ELMALI KEREVİZ SALATASI





Kerevizin kendine has lezzetini yeşil elmanın ferahlatıcı ekşiliğiyle buluşturan bu salata, hem sunumuyla hem de hafifliğiyle sofralarınıza çok yakışacak bir meze alternatifi sunuyor.

KÖZ BİBERLİ ERİŞTE SALATASI





Geleneksel erişte lezzetini farklı bir dokunuşla sofralara taşıyan köz biberli erişte salatası, hem tek başına doyurucu bir ana öğün hem de yemeklerin yanında nefis bir eşlikçi olarak mutfakta favoriniz olmaya aday oluyor.

ISLAK KURABİYE





Islak kurabiye, klasik kurabiyelerden farklı olarak kakaonun yoğun aroması ve şerbetin lezzetini tek bir ısırıkta buluşturup çay saatlerinize enfes bir lezzet katıyor.

RAMAZAN PİDESİ





Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pide, fırından yayılan o eşsiz kokusuyla tüm aileyi bir araya getiren en sıcak gelenektir.