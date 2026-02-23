Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (23 Şubat 2026)

Bereketli iftar sofraları için hazırladığımız bu özel menü, hem kış mevsiminin besleyici sebzelerini hem de mutfakta pratik bir şekilde hazırlanan doyurucu lezzetleri bir araya getiriyor. İftara başlangıçların en sağlıklı ve hafif seçeneklerinden biri olan brokoli çorbasıyla açılan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte protein deposu tavuk sote ve ona eşlik eden yoğun soslu kremalı mantarlı makarna ile nefis bir seçenek sunuyor. Sofranıza tazelik ve doyuruculuk katacak geleneksel patates salatası ile zenginleşen bu menü, her damak tadına hitap eden dengeli bir uyum yakalıyor. Günün kapanışını ise çıtır çıtır kadayıfların yumuşacık muhallebiyle buluştuğu, hafifliğiyle bilinen kadayıflı muhallebi ile yaparak bu keyifli iftar akşamını tatlandırabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Brokoli çorbası

Tavuk sote

Kremalı mantarlı makarna

Patates salatası

Kadayıflı muhallebi

BROKOLİ ÇORBASI

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan brokoli çorbası, yüksek lif oranıyla sofralara hem doyurucu hem de hafif bir öğün seçeneği sunuyor.

TAVUK SOTE





En pratik en kurtarıcı tariflerden biri tavuk sote. Yanında pilav ya da patatesle eksiksiz bir yemeğe dönüşen bu protein deposu, kısa sürede hazırlanabildiği gibi içine eklenen farklı malzemelerle çeşitli lezzetlere de kavuşabiliyor.

KREMALI MANTARLI MAKARNA





Makarnanın her türlüsünü seviyoruz ama krema ve mantarla birleşmiş haline gerçekten doyum olmuyor.

PATATES SALATASI





Et yemeklerinin yanına veya tek başına öğün olarak tüketebileceğiniz enfes bir patates salatası tarifi...

KADAYIFLI MUHALLEBİ





Hafif ama leziz bir tatlı arıyorsanız sizi kadayıflı muhallebi tarifimize davet ediyoruz. Çıtır çıtır cevizli kadayıflar yumuşacık muhallebiyle buluşuyor ve ortaya nefis bir lezzet çıkıyor.