Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (23 Şubat 2026)
#iftara ne pişirsem?#iftar menüsü#iftar için ne pişirsem?#brokoli çorbası nasıl yapılır?#tavuk sote nasıl yapılır?
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (23 Şubat 2026)

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (23 Şubat 2026)

5
Değerlendir
Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Bereketli iftar sofraları için hazırladığımız bu özel menü, hem kış mevsiminin besleyici sebzelerini hem de mutfakta pratik bir şekilde hazırlanan doyurucu lezzetleri bir araya getiriyor. İftara başlangıçların en sağlıklı ve hafif seçeneklerinden biri olan brokoli çorbasıyla açılan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte protein deposu tavuk sote ve ona eşlik eden yoğun soslu kremalı mantarlı makarna ile nefis bir seçenek sunuyor. Sofranıza tazelik ve doyuruculuk katacak geleneksel patates salatası ile zenginleşen bu menü, her damak tadına hitap eden dengeli bir uyum yakalıyor. Günün kapanışını ise çıtır çıtır kadayıfların yumuşacık muhallebiyle buluştuğu, hafifliğiyle bilinen kadayıflı muhallebi ile yaparak bu keyifli iftar akşamını tatlandırabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (23 Şubat 2026)
Menüde neler var?

  • Brokoli çorbası
  • Tavuk sote
  • Kremalı mantarlı makarna
  • Patates salatası
  • Kadayıflı muhallebi

BROKOLİ ÇORBASI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (23 Şubat 2026)

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan brokoli çorbası, yüksek lif oranıyla sofralara hem doyurucu hem de hafif bir öğün seçeneği sunuyor.

Brokoli çorbası tarifi (Videolu)

Brokoli çorbası tarifi (Videolu)

TAVUK SOTE

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (23 Şubat 2026)

En pratik en kurtarıcı tariflerden biri tavuk sote. Yanında pilav ya da patatesle eksiksiz bir yemeğe dönüşen bu protein deposu, kısa sürede hazırlanabildiği gibi içine eklenen farklı malzemelerle çeşitli lezzetlere de kavuşabiliyor.

Tavuk sote tarifi (Videolu)

Tavuk sote tarifi (Videolu)

KREMALI MANTARLI MAKARNA

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (23 Şubat 2026)

Makarnanın her türlüsünü seviyoruz ama krema ve mantarla birleşmiş haline gerçekten doyum olmuyor.

Kremalı mantarlı makarna tarifi (Videolu)

Kremalı mantarlı makarna tarifi (Videolu)

PATATES SALATASI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (23 Şubat 2026)

Et yemeklerinin yanına veya tek başına öğün olarak tüketebileceğiniz enfes bir patates salatası tarifi...

Patates salatası tarifi (Videolu)

Patates salatası tarifi (Videolu)

KADAYIFLI MUHALLEBİ

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (23 Şubat 2026)

Hafif ama leziz bir tatlı arıyorsanız sizi kadayıflı muhallebi tarifimize davet ediyoruz. Çıtır çıtır cevizli kadayıflar yumuşacık muhallebiyle buluşuyor ve ortaya nefis bir lezzet çıkıyor.

Kadayıflı muhallebi tarifi (Videolu)

Kadayıflı muhallebi tarifi (Videolu)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Şubat 2026)

5
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (23 Şubat 2026)
