Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (22 Şubat 2026)
#bugün iftara ne pişirsem?#iftara ne pişirsem#günlük iftar menüsü#balkabağı çorbası nasıl yapılır?#orman kebabı nasıl yapılır?
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (22 Şubat 2026)

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (22 Şubat 2026)

İftar için "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, geleneksel mutfağımızın en sevilen klasiklerini ve Ramazan ayının sıcacık lezzetlerini sofranıza taşıyor. İftara başlangıçların en renkli ve sağlıklı seçeneklerinden biri olan ipek gibi kıvamlı balkabağı çorbasıyla açılan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte sebzelerle birlikte ağır ağır pişen orman kebabı ve ona eşlik eden tane tane dökülen şehriyeli pirinç pilavı ile nefis bir seçenek sunuyor. Sofranıza hem renk hem de ferahlık katacak yoğurtlu lahana mezesi ile zenginleşen bu menü, her damak tadına hitap ediyor. Akışkan çikolata sosu ve yumuşacık kekiyle damaklarda enfes bir tat bırakan, görünümüyle iştah açan ağlayan pasta bu keyifli iftar akşamını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (22 Şubat 2026)
Menüde neler var?

  • Balkabağı çorbası
  • Orman kebabı
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • Yoğurtlu lahana mezesi
  • Ağlayan pasta

BALKABAĞI ÇORBASI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (22 Şubat 2026)

Mevsimin en güzel ve en faydalı ürünlerinden biri olan balkabağını sadece tatlı olarak tüketiyorsanız hata yapıyorsunuz Çünkü harika bir balkabağı çorbası bu havalarda hem sofranıza lezzet hem sağlığınıza sağlık katar.

Balkabağı çorbası tarifi (Videolu)

Balkabağı çorbası tarifi (Videolu)

ORMAN KEBABI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (22 Şubat 2026)

Esnaf lokantası menülerinin en sevilen lezzetlerinden olan orman kebabı evde de kolayca yapılabilecek bir yemek. Etinin yanı sıra havucu, patatesi ve bezelyesiyle de hem doyurucu hem de besleyici olan bu yemeğe siz de sofralarınızda yer açabilirsiniz.

Orman kebabı tarifi (Videolu)

Orman kebabı tarifi (Videolu)

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (22 Şubat 2026)

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bu klasik pilav, tereyağının lezzetiyle pişiyor ve ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)

Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)

YOĞURTLU LAHANA MEZESİ

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (22 Şubat 2026)

Az malzemeyle yapılan bu meze, kısa sürede hazırlanıp sofraya geliyor. Mor lahana ve turşunun hafif ekşiliği, yoğurtla lezzetini tamamlıyor. Misafir sofralarından akşam yemeklerine her öğünde servis edebileceğiniz bu meze, mutfaktaki işinizi oldukça kolaylaştırıyor.

Yoğurtlu lahana mezesi tarifi (Videolu)

Yoğurtlu lahana mezesi tarifi (Videolu)

AĞLAYAN PASTA

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (22 Şubat 2026)

Ağlayan pasta, yumuşacık kekin üzerine yayılan krem şanti ve akışkan çikolata sosuyla hazırlanan nefis bir pasta. Dilimlendiği anda çikolata sosu kenarlarından akıyor, görüntüsüyle ve lezzetiyle iştah açıyor.

Ağlayan pasta tarifi (Videolu)

Ağlayan pasta tarifi (Videolu)

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (22 Şubat 2026)
