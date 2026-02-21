Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (21 Şubat 2026)

Bereketli iftar sofraları için hazırladığımız bu özel menü, hem yöresel mutfağımızın lezzetlerini hem de kış mevsiminin sağlıklı eşlikçilerini bir araya getiriyor. İftara başlangıçların en sevileni sıcacık şehriye çorbasıyla açılan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte "dolmaların şahı" olarak bilinen Şıhıl mahşi ve ona eşlik eden zengin içerikli iç pilav ile nefis bir seçenek sunuyor. Sofranıza taze bir dokunuş katacak bol vitaminli brokoli salatası ile zenginleşen bu menü, her damak tadına hitap eden dengeli bir uyum yakalıyor. Günün kapanışını ise frambuazın hafif mayhoş sosuyla buluşan ipek gibi muhallebi ile yaparak bu keyifli iftar akşamını tatlandırabilirsiniz. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tarifler sayesinde mutfakta uzun saatler harcamadan sevdikleriniz için harika bir sofra kurabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Şehriye çorbası

Şıhıl mahşi

İç pilav

Brokoli salatası

Frambuaz soslu muhallebi

Ramazan pidesi

ŞEHRİYE ÇORBASI





Akşam yemeklerinin aranan lezzetlerinden şehriye çorbası tarifi, günün kurtarıcısı olarak sofralarımıza geliyor. Tam kıvamında pişen pratik şehriye çorbası tarifi...

ŞIHIL MAHŞİ





Güneydoğu mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan şıhıl mahşi, kızarmış kabakların içine doldurulan bol nohutlu ve kıymalı harcıyla sofranıza nefis bir seçenek sunuyor.

İÇ PİLAV





Geleneksel sofraların en özel lezzetlerinden biri olan iç pilavı, tam kıvamında pişen ve tane tane dökülen pirinciyle mutfağınızda kolayca hazırlayabilirsiniz.

BROKOLİ SALATASI





Sofralarınıza sağlıklı ve lezzetli içeriğiyle hafif bir öğün seçeneği sunan brokoli salatası, tazeliği ve ferahlatıcı tadıyla çok seviliyor.

FRAMBUAZ SOSLU MUHALLEBİ





Geleneksel muhallebi lezzetini frambuazın ekşi ve tatlı aromasıyla buluşturan bu tarif, ipek gibi kremasıyla damaklarda eriyip leziz bir tat bırakır.

RAMAZAN PİDESİ





Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pide, fırından yayılan o eşsiz kokusuyla tüm aileyi bir araya getiren en sıcak gelenektir. Mutfağınızda kolayca hazırlayacağınız bu tarif, hazır alınanlardan çok daha taze ve iştah açıcı bir alternatif sunar.