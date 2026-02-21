search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (21 Şubat 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam ne pişirsem?#iftar menüsü#günlük iftar menüsü#şehriye çorbası nasıl yapılır?
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (21 Şubat 2026)

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (21 Şubat 2026)

5
Değerlendir
Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Bereketli iftar sofraları için hazırladığımız bu özel menü, hem yöresel mutfağımızın lezzetlerini hem de kış mevsiminin sağlıklı eşlikçilerini bir araya getiriyor. İftara başlangıçların en sevileni sıcacık şehriye çorbasıyla açılan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte "dolmaların şahı" olarak bilinen Şıhıl mahşi ve ona eşlik eden zengin içerikli iç pilav ile nefis bir seçenek sunuyor. Sofranıza taze bir dokunuş katacak bol vitaminli brokoli salatası ile zenginleşen bu menü, her damak tadına hitap eden dengeli bir uyum yakalıyor. Günün kapanışını ise frambuazın hafif mayhoş sosuyla buluşan ipek gibi muhallebi ile yaparak bu keyifli iftar akşamını tatlandırabilirsiniz. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tarifler sayesinde mutfakta uzun saatler harcamadan sevdikleriniz için harika bir sofra kurabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (21 Şubat 2026)
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Şehriye çorbası
  • Şıhıl mahşi
  • İç pilav
  • Brokoli salatası
  • Frambuaz soslu muhallebi
  • Ramazan pidesi

ŞEHRİYE ÇORBASI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (21 Şubat 2026)

Akşam yemeklerinin aranan lezzetlerinden şehriye çorbası tarifi, günün kurtarıcısı olarak sofralarımıza geliyor. Tam kıvamında pişen pratik şehriye çorbası tarifi...

Şehriye çorbası tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Şehriye çorbası tarifi (Videolu)

ŞIHIL MAHŞİ

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (21 Şubat 2026)

Güneydoğu mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan şıhıl mahşi, kızarmış kabakların içine doldurulan bol nohutlu ve kıymalı harcıyla sofranıza nefis bir seçenek sunuyor.

Şıhıl mahşi tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Şıhıl mahşi tarifi (Videolu)

İÇ PİLAV

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (21 Şubat 2026)

Geleneksel sofraların en özel lezzetlerinden biri olan iç pilavı, tam kıvamında pişen ve tane tane dökülen pirinciyle mutfağınızda kolayca hazırlayabilirsiniz.

Haberin Devamı

İç pilav tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
İç pilav tarifi (Videolu)

BROKOLİ SALATASI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (21 Şubat 2026)

Sofralarınıza sağlıklı ve lezzetli içeriğiyle hafif bir öğün seçeneği sunan brokoli salatası, tazeliği ve ferahlatıcı tadıyla çok seviliyor.

Brokoli salatası tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Brokoli salatası tarifi (Videolu)

FRAMBUAZ SOSLU MUHALLEBİ

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (21 Şubat 2026)

Geleneksel muhallebi lezzetini frambuazın ekşi ve tatlı aromasıyla buluşturan bu tarif, ipek gibi kremasıyla damaklarda eriyip leziz bir tat bırakır.

Frambuaz soslu muhallebi tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Frambuaz soslu muhallebi tarifi (Videolu)

RAMAZAN PİDESİ

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (21 Şubat 2026)

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pide, fırından yayılan o eşsiz kokusuyla tüm aileyi bir araya getiren en sıcak gelenektir. Mutfağınızda kolayca hazırlayacağınız bu tarif, hazır alınanlardan çok daha taze ve iştah açıcı bir alternatif sunar.

Ramazan pidesi tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Ramazan pidesi tarifi (Videolu)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Şubat 2026)

MENÜYÜ GÖRÜNTÜLE
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Şubat 2026)

En Çok Okunanlar

Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Böbrek nasıl pişirilir Böbrek yıkanır mı Böbrek sote nasıl yapılır
Böbrek nasıl pişirilir? Böbrek yıkanır mı? Böbrek sote nasıl yapılır?#Böbrek
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Şubat 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Şubat 2026)

5
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (21 Şubat 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (21 Şubat 2026)

5
Ramazanda hurma alırken nelere dikkat edilmeli Hurma ile ilgili bilmeniz gerekenler
MUTFAK TÜYOLARI

Ramazan'da hurma alırken nelere dikkat edilmeli? Hurma ile ilgili bilmeniz gerekenler

Benzer Yazılar
5
Brokoli çorbası tarifi (Videolu)
ÇORBA TARİFLERİ

Brokoli çorbası tarifi (Videolu)

30-60 dkKolay
5
Hurma tatlısı tarifi (Sivas usulü)
TATLI TARİFLERİ

Hurma tatlısı tarifi (Sivas usulü)

30-60 dkOrta
5
Muhallebili güllaç tarifi (Videolu)
TATLI TARİFLERİ

Muhallebili güllaç tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Glutensiz yumurtalı pide tarifi (Videolu)
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Glutensiz yumurtalı pide tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Çılbır tarifi
KAHVALTILIK TARİFLERİ

Çılbır tarifi

30 dkKolay
5
Şerbetli irmik tatlısı tarifi
TATLI TARİFLERİ

Şerbetli irmik tatlısı tarifi

30-60 dkOrta
5
Ramazan pidesi tarifi (Videolu)
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Ramazan pidesi tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Fırında kuzu incik ve bulgur pilavı tarifi (Videolu)
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Fırında kuzu incik ve bulgur pilavı tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Dana rosto tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Dana rosto tarifi

30-60 dkOrta
5
Reyhan şerbeti tarifi
İÇECEK TARİFLERİ

Reyhan şerbeti tarifi

30 dkKolay