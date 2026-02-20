search__icondelete
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (20 Şubat 2026)

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (20 Şubat 2026)

İftar için "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, geleneksel mutfağımızın en sevilen klasiklerini ve Ramazan ayının sıcacık lezzetlerini sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak tam kıvamında ezogelin çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte patates ve köftenin muhteşem uyumuyla hazırlanan İzmir köfte ve ona eşlik eden doyurucu bulgur pilavı ile nefis bir seçenek sunuyor. Sofranıza isli tadıyla eşlik edecek köz patlıcan salatası ve fırından yeni çıkmış sıcacık ev yapımı Ramazan pidesi bu zengin öğünü tamamlarken, günün kapanışını ise tereyağının mis kokusuyla kavrulan tam kıvamında irmik helvası yapıyor. İşte, videolu anlatımlarıyla birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (20 Şubat 2026)
Menüde neler var?

  • Ezogelin çorbası
  • İzmir köfte
  • Bulgur pilavı
  • Köz patlıcan salatası
  • Ramazan pidesi
  • İrmik helvası

EZOGELİN ÇORBASI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (20 Şubat 2026)

Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor. Pişerken tencereden yayılan nane kokusu ve pul biberin hafif acılığı, bu çorbayı sofraların sevilen başlangıçlarından biri haline getiriyor.

Ezogelin çorbası tarifi (Videolu)

Ezogelin çorbası tarifi (Videolu)

İZMİR KÖFTE

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (20 Şubat 2026)

Sofralarda lezzet rüzgarı estiren İzmir köfteyi, patates ve köftenin eşsiz uyumuyla pişirip sevdikleriniz için nefis bir öğün hazırlayabilirsiniz. Altın sarısı kızarmış patateslerin arasına dizilen sulu köfteler, fırında domates sosuyla demlenerek pişiyor.

İzmir köfte tarifi (Videolu)

İzmir köfte tarifi (Videolu)

BULGUR PİLAVI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (20 Şubat 2026)

Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

Bulgur pilavı tarifi (Videolu)

Bulgur pilavı tarifi (Videolu)

KÖZ PATLICAN SALATASI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (20 Şubat 2026)

Közlenmiş sebzelerin isli tadı, zeytinyağı ve nar ekşisinin mayhoşluğuyla birleşince ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Patlıcan ve kapya biberinin tadı sarımsaklı sosla birleştiğinde bu salatayı hem çok hafif hem de iştah açıcı bir eşlikçiye dönüştürüyor.

Köz patlıcan salatası tarifi (Videolu)

Köz patlıcan salatası tarifi (Videolu)

İRMİK HELVASI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (20 Şubat 2026)

Türk mutfağının geleneksel tatlılarından irmik helvası, kokusuyla ve lezzetiyle her sofraya çok yakışıyor. İrmik ve tereyağının kavrulmasıyla ortaya çıkan o eşsiz lezzet, şerbetle buluştuğunda damak çatlatıyor.

İrmik helvası tarifi (Videolu)

İrmik helvası tarifi (Videolu)

RAMAZAN PİDESİ

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (20 Şubat 2026)

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pide, fırından yayılan o eşsiz kokusuyla tüm aileyi bir araya getiren en sıcak gelenektir. Mutfağınızda kolayca hazırlayacağınız bu tarif, hazır alınanlardan çok daha taze ve iştah açıcı bir alternatif sunar.

Ramazan pidesi tarifi (Videolu)

Ramazan pidesi tarifi (Videolu)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Şubat 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Şubat 2026)

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (20 Şubat 2026)
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (20 Şubat 2026)

Sahur sofraları için 5 pratik ve doyurucu yumurtalı tarif
Sahur sofraları için 5 pratik ve doyurucu yumurtalı tarif

