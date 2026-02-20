Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (20 Şubat 2026)

İftar için "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, geleneksel mutfağımızın en sevilen klasiklerini ve Ramazan ayının sıcacık lezzetlerini sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak tam kıvamında ezogelin çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte patates ve köftenin muhteşem uyumuyla hazırlanan İzmir köfte ve ona eşlik eden doyurucu bulgur pilavı ile nefis bir seçenek sunuyor. Sofranıza isli tadıyla eşlik edecek köz patlıcan salatası ve fırından yeni çıkmış sıcacık ev yapımı Ramazan pidesi bu zengin öğünü tamamlarken, günün kapanışını ise tereyağının mis kokusuyla kavrulan tam kıvamında irmik helvası yapıyor. İşte, videolu anlatımlarıyla birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Ezogelin çorbası

İzmir köfte

Bulgur pilavı

Köz patlıcan salatası

Ramazan pidesi

İrmik helvası

EZOGELİN ÇORBASI





Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor. Pişerken tencereden yayılan nane kokusu ve pul biberin hafif acılığı, bu çorbayı sofraların sevilen başlangıçlarından biri haline getiriyor.

İZMİR KÖFTE





Sofralarda lezzet rüzgarı estiren İzmir köfteyi, patates ve köftenin eşsiz uyumuyla pişirip sevdikleriniz için nefis bir öğün hazırlayabilirsiniz. Altın sarısı kızarmış patateslerin arasına dizilen sulu köfteler, fırında domates sosuyla demlenerek pişiyor.

BULGUR PİLAVI

Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

KÖZ PATLICAN SALATASI





Közlenmiş sebzelerin isli tadı, zeytinyağı ve nar ekşisinin mayhoşluğuyla birleşince ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Patlıcan ve kapya biberinin tadı sarımsaklı sosla birleştiğinde bu salatayı hem çok hafif hem de iştah açıcı bir eşlikçiye dönüştürüyor.

İRMİK HELVASI





Türk mutfağının geleneksel tatlılarından irmik helvası, kokusuyla ve lezzetiyle her sofraya çok yakışıyor. İrmik ve tereyağının kavrulmasıyla ortaya çıkan o eşsiz lezzet, şerbetle buluştuğunda damak çatlatıyor.

RAMAZAN PİDESİ





Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pide, fırından yayılan o eşsiz kokusuyla tüm aileyi bir araya getiren en sıcak gelenektir. Mutfağınızda kolayca hazırlayacağınız bu tarif, hazır alınanlardan çok daha taze ve iştah açıcı bir alternatif sunar.