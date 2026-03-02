search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (2 Mart 2026)
#iftar için ne pişirsem?#iftar menüsü#günlük iftar menüsü#sulu köfte nasıl yapılır?#bulgur pilavı nasıl yapılır?
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (2 Mart 2026)

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (2 Mart 2026)

5
Değerlendir
Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

İftar sofralarınız için hazırladığımız bu özel menü, çocukluğumuzun en sevilen tencere yemeği olan sıcacık sulu köfteyle başlıyor. Ana yemeğin doyurucu eşlikçisi lif zengini bulgur pilavı ile tam bir ziyafet sunuyor. Sofranıza renk katacak havuç tarator, yeşil elmanın ekşiliğiyle kerevizi sevdiren ferah bir salata ve fırından yeni çıkmış mis kokulu ev yapımı Ramazan pidesi, bu zengin menüyü dengeliyor. Günün kapanışını ise tam kıvamında şerbeti ve ağızda dağılan kıyır kıyır hamuruyla şekerpare bu keyifli iftar akşamını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (2 Mart 2026)
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Sulu köfte
  • Bulgur pilavı
  • Havuç tarator
  • Yeşil elmalı kereviz salatası
  • Şekerpare
  • Ramazan pidesi

SULU KÖFTE

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (2 Mart 2026)

Geleneksel mutfağımızın en sevilen tencere yemeklerinden biri olan sulu köfte, lezzetiyle her sofraya çok yakışıyor. Küçük küçük yuvarlanan köftelerin patatesle yakaladığı enfes tat, iştah açıcı bir ana yemek seçeneği sunuyor.

Sulu köfte tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Sulu köfte tarifi (Videolu)

BULGUR PİLAVI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (2 Mart 2026)

Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

Bulgur pilavı tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Bulgur pilavı tarifi (Videolu)

HAVUÇ TARATOR

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (2 Mart 2026)

Sadece birkaç malzemeyle yapılan havuç tarator, narince kavrulan havuçların yoğurtla buluşturularak hazırlandığı leziz bir meze çeşididir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz havuç tarator her sofraya çok yakışır.

Haberin Devamı

Havuç tarator tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Havuç tarator tarifi (Videolu)

YEŞİL ELMALI KEREVİZ SALATASI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (2 Mart 2026)

Kerevizin kendine has lezzetini yeşil elmanın ferahlatıcı ekşiliğiyle buluşturan bu salata, hem sunumuyla hem de hafifliğiyle sofralarınıza çok yakışacak bir meze alternatifi sunuyor.

Yeşil elmalı kereviz salatası tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Yeşil elmalı kereviz salatası tarifi (Videolu)

ŞEKERPARE

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (2 Mart 2026)

Nefis şerbetli tatlı şekerpare, Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Tereyağıyla hazırlanan hamuru ve kıvamlı şerbetiyle her lokmada ağızda dağılıyor.

Şekerpare tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Şekerpare tarifi (Videolu)

RAMAZAN PİDESİ

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (2 Mart 2026)

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pide, fırından yayılan o eşsiz kokusuyla tüm aileyi bir araya getiren en sıcak gelenektir. Mutfağınızda kolayca hazırlayacağınız bu tarif, hazır alınanlardan çok daha taze ve iştah açıcı bir alternatif sunar.

Ramazan pidesi tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Ramazan pidesi tarifi (Videolu)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Mart 2026)

MENÜYÜ GÖRÜNTÜLE
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Mart 2026)

En Çok Okunanlar

Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Böbrek nasıl pişirilir Böbrek yıkanır mı Böbrek sote nasıl yapılır
Böbrek nasıl pişirilir? Böbrek yıkanır mı? Böbrek sote nasıl yapılır?#Böbrek
Daha Fazla
5
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (2 Mart 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (2 Mart 2026)

5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Mart 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Mart 2026)

5
Usta şeflerden sakala çarpan çorbası tavsiyesi: Acıktırmaz, susatmaz
YEMEK KÜLTÜRÜ

Usta şeflerden "sakala çarpan çorbası" tavsiyesi: "Acıktırmaz, susatmaz"

Benzer Yazılar
5
Baklava cheesecake tarifi
TATLI TARİFLERİ

Baklava cheesecake tarifi

60+ dkOrta
5
Beşamel soslu kıymalı patates tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Beşamel soslu kıymalı patates tarifi

30-60 dkOrta
5
Tavce gravce tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Tavce gravce tarifi

30-60 dkOrta
5
Narlı Brüksel salata tarifi (Videolu)
SALATA TARİFLERİ

Narlı Brüksel salata tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Karnıyarık tarifi (Videolu)
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Karnıyarık tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Çikolatalı cinnamon roll tarifi
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Çikolatalı cinnamon roll tarifi

30-60 dkOrta
5
Beyti sarma tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Beyti sarma tarifi

30-60 dkOrta
5
Açma tarifi (Videolu)
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Açma tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Glutensiz pişi tarifi (Videolu)
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Glutensiz pişi tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Şambali tarifi
TATLI TARİFLERİ

Şambali tarifi

30-60 dkOrta