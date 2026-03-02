Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (2 Mart 2026)

İftar sofralarınız için hazırladığımız bu özel menü, çocukluğumuzun en sevilen tencere yemeği olan sıcacık sulu köfteyle başlıyor. Ana yemeğin doyurucu eşlikçisi lif zengini bulgur pilavı ile tam bir ziyafet sunuyor. Sofranıza renk katacak havuç tarator, yeşil elmanın ekşiliğiyle kerevizi sevdiren ferah bir salata ve fırından yeni çıkmış mis kokulu ev yapımı Ramazan pidesi, bu zengin menüyü dengeliyor. Günün kapanışını ise tam kıvamında şerbeti ve ağızda dağılan kıyır kıyır hamuruyla şekerpare bu keyifli iftar akşamını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Sulu köfte

Bulgur pilavı

Havuç tarator

Yeşil elmalı kereviz salatası

Şekerpare

Ramazan pidesi

SULU KÖFTE





Geleneksel mutfağımızın en sevilen tencere yemeklerinden biri olan sulu köfte, lezzetiyle her sofraya çok yakışıyor. Küçük küçük yuvarlanan köftelerin patatesle yakaladığı enfes tat, iştah açıcı bir ana yemek seçeneği sunuyor.

BULGUR PİLAVI





Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

HAVUÇ TARATOR





Sadece birkaç malzemeyle yapılan havuç tarator, narince kavrulan havuçların yoğurtla buluşturularak hazırlandığı leziz bir meze çeşididir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz havuç tarator her sofraya çok yakışır.

YEŞİL ELMALI KEREVİZ SALATASI





Kerevizin kendine has lezzetini yeşil elmanın ferahlatıcı ekşiliğiyle buluşturan bu salata, hem sunumuyla hem de hafifliğiyle sofralarınıza çok yakışacak bir meze alternatifi sunuyor.

ŞEKERPARE





Nefis şerbetli tatlı şekerpare, Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Tereyağıyla hazırlanan hamuru ve kıvamlı şerbetiyle her lokmada ağızda dağılıyor.

RAMAZAN PİDESİ





Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pide, fırından yayılan o eşsiz kokusuyla tüm aileyi bir araya getiren en sıcak gelenektir. Mutfağınızda kolayca hazırlayacağınız bu tarif, hazır alınanlardan çok daha taze ve iştah açıcı bir alternatif sunar.