Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (19 Mart 2026)

İftar sofralarınız için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlıyor. Ana yemekte lokum gibi pişmiş nohutların dana etiyle buluştuğu nefis etli nohut yemeği ve ona eşlik eden tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ile tam bir ziyafet sunuyor. Sofranıza isli tadıyla iştah açan köz patlıcan salatası, yoğurtlu pancar mezesi ve fırından yeni çıkmış sıcacık ev yapımı Ramazan pidesi enfes seçenekler sunuyor. Kakaonun yoğun lezzetiyle hazırlanan ve tam kıvamında şerbetiyle ağızda dağılan nefis ıslak kurabiye bu keyifli iftar akşamını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Yayla çorbası

Etli nohut yemeği

Şehriyeli pirinç pilavı

Köz patlıcan salatası

Yoğurtlu pancar mezesi

Islak kurabiye

Ramazan pidesi

YAYLA ÇORBASI



Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor. Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

ETLİ NOHUT YEMEĞİ



Doyurucu tencere yemeklerinden etli nohut, pişirilirken tam kıvamında hazırlanan salçalı sosuyla enfes bir ana yemek seçeneği sunuyor. Nohut ve etin tencerede ağır ağır pişerek lezzetlendiği bu tarif, suyuna ekmek banmak isteyeceğiniz leziz tadıyla sofraya geliyor.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.

KÖZ PATLICAN SALATASI



Közlenmiş sebzelerin isli tadı, zeytinyağı ve nar ekşisinin mayhoşluğuyla birleşince ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Patlıcan ve kapya biberinin tadı sarımsaklı sosla birleştiğinde bu salatayı hem çok hafif hem de iştah açıcı bir eşlikçiye dönüştürüyor.

YOĞURTLU PANCAR MEZESİ



Sofraların iştah açıcı eşlikçilerinden yoğurtlu pancar mezesi, pancarın kendine özgü lezzetini süzme yoğurdun nefis kıvamıyla buluşturur.

ISLAK KURABİYE



Islak kurabiye, klasik kurabiyelerden farklı olarak kakaonun yoğun aroması ve şerbetin lezzetini tek bir ısırıkta buluşturup çay saatlerinize enfes bir lezzet katıyor.

RAMAZAN PİDESİ



Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pide, fırından yayılan o eşsiz kokusuyla tüm aileyi bir araya getiren en sıcak gelenektir. Mutfağınızda kolayca hazırlayacağınız bu tarif, hazır alınanlardan çok daha taze ve iştah açıcı bir alternatif sunar.