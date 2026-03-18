Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (18 Mart 2026)

Hürriyet LezizzBlogBugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (18 Mart 2026)
İftar sofralarınız için hazırladığımız bu özel menü, sağlıklı ve bağışıklık dostu yumuşacık içimli brokoli çorbasıyla açılıyor. Ana yemekte tavuk ve patatesin uyumuyla hazırlanan nefis bir tencere yemeği ve ona eşlik eden tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ile tam bir ziyafet sunuyor. Sofranıza nar tanelerinin mayhoşluğuyla renk katacak Brüksel lahanası salatası ve fırından yeni çıkmış, dumanı üstünde tüten dumanı üstünde ev yapımı Ramazan pidesi bu iştah açıcı menüyü tamamlıyor. Kavrulmuş irmiğin tereyağıyla buluşan o eşsiz kokusunu taşıyan, tam kıvamında şerbetiyle geleneksel irmik helvası bu keyifli iftar akşamını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

  • Brokoli çorbası
  • Tavuklu patates yemeği
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • Narlı Brüksel salata
  • İrmik helvası
  • Ramazan pidesi

BROKOLİ ÇORBASI

Sebzenin vitamin değerini koruyarak hazırlanan bu tarif, kış aylarında bağışıklığı destekleyen en pratik alternatifler arasında yer alıyor. Taze brokolilerle hazırlanan bu sıcacık lezzet, sebze sevmeyenlerin bile beğeneceği bir kıvamda pişiyor.

Brokoli çorbası tarifi (Videolu)

TAVUKLU PATATES YEMEĞİ

Tavuklu patates yemeği, tavuk ve sebzelerin enfes uyumuyla ağır ateşte pişerek lezzetini alan en doyurucu tencere yemekleri arasında yer alıyor. Evde bulunan malzemelerle kısa sürede hazırlanabilmesi, günlük sofralar için pratik bir alternatif sunuyor.

Tavuklu patates yemeği tarifi (Videolu)

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bu klasik pilav, tereyağının lezzetiyle pişiyor ve ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)

NARLI BRÜKSEL SALATA

Kış mevsiminin en sağlıklı sebzelerinden biri olan Brüksel lahanası, nar tanelerinin mayhoşluğu ve süzme yoğurdun lezzetiyle birleşerek sofralara enfes bir seçenek sunuyor. Tavada hafifçe mühürlenen lahanaların dış kısımları çıtırlaşırken, limon suyu ve sarımsakla hazırlanan sos her lokmada ferah ve iştah açan bir lezzet oluyor.

Narlı Brüksel salata tarifi (Videolu)

İRMİK HELVASI

Türk mutfağının geleneksel tatlılarından irmik helvası, kokusuyla ve lezzetiyle her sofraya çok yakışıyor. İrmik ve tereyağının kavrulmasıyla ortaya çıkan o eşsiz lezzet, şerbetle buluştuğunda damak çatlatıyor.

İrmik helvası tarifi (Videolu)

RAMAZAN PİDESİ

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pide, fırından yayılan o eşsiz kokusuyla tüm aileyi bir araya getiren en sıcak gelenektir. Mutfağınızda kolayca hazırlayacağınız bu tarif, hazır alınanlardan çok daha taze ve iştah açıcı bir alternatif sunar.

Ramazan pidesi tarifi (Videolu)

