Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (17 Mart 2026)

İftar sofralarınız için hazırladığımız bu özel menü, tam kıvamında pişen yayla çorbasıyla başlıyor. Ana yemekte beşamel sosun ipek gibi kıvamıyla fırında nar gibi kızaran karnabahar graten ve ona eşlik eden tane tane dökülen bol lifli bulgur pilavı ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Sofranıza mantar sote, geleneksel ekşili harcıyla iştah açan zeytinyağlı kuru dolma ve fırından yeni çıkmış sıcacık ev yapımı Ramazan pidesi bu zengin menüyü tam bir lezzet şölenine dönüştürüyor. Tereyağlı hamuruyla ağızda dağılan ve tam kıvamında şerbetiyle şekerpare tatlısı, bu keyifli iftar akşamını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Yayla çorbası

Karnabahar graten

Bulgur pilavı

Mantar sote

Zeytinyağlı kuru dolma

Şekerpare

Ramazan pidesi

YAYLA ÇORBASI





Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor. Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

KARNABAHAR GRATEN





Kış aylarının en besleyici sebzelerinden biri olan karnabahar, fırında beşamel sosla birleştiğinde tadına doyum olmuyor. Sebze sevmeyenlerin bile favorisi haline gelen bu tarif, görüntüsüyle ve lezzetiyle sofralara çok yakışıyor.

BULGUR PİLAVI





Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

MANTAR SOTE

Haberin Devamı





Sofralara hem pratik hem de oldukça doyurucu bir alternatif sunan mantar sote, sebzelerin kendi suyuyla pişerek kazandığı yoğun aromasıyla ana yemeklerin yanına en çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.

ZEYTİNYAĞLI KURU DOLMA





Zeytinyağlı kuru dolma geleneksel mutfağımızın en iştah açıcı lezzetlerinden biri olarak sofralarda her zaman fark yaratıyor. Kurutulmuş patlıcanların kendine has lezzeti ile ekşili iç harcın uyumu ortaya enfes bir lezzet şöleni çıkarıyor.

ŞEKERPARE





Nefis şerbetli tatlı şekerpare, Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Tereyağıyla hazırlanan hamuru ve kıvamlı şerbetiyle her lokmada ağızda dağılıyor.

RAMAZAN PİDESİ





Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pide, fırından yayılan o eşsiz kokusuyla tüm aileyi bir araya getiren en sıcak gelenektir. Mutfağınızda kolayca hazırlayacağınız bu tarif, hazır alınanlardan çok daha taze ve iştah açıcı bir alternatif sunar.