Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (17 Mart 2026)

Hürriyet LezizzBlogBugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (17 Mart 2026)
#iftara ne pişirsem?#bugün ne pişirsem?#günlük iftar menüsü#yayla çorbası nasıl yapılır?#karnabahar graten nasıl yapılır?
İftar sofralarınız için hazırladığımız bu özel menü, tam kıvamında pişen yayla çorbasıyla başlıyor. Ana yemekte beşamel sosun ipek gibi kıvamıyla fırında nar gibi kızaran karnabahar graten ve ona eşlik eden tane tane dökülen bol lifli bulgur pilavı ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Sofranıza mantar sote, geleneksel ekşili harcıyla iştah açan zeytinyağlı kuru dolma ve fırından yeni çıkmış sıcacık ev yapımı Ramazan pidesi bu zengin menüyü tam bir lezzet şölenine dönüştürüyor. Tereyağlı hamuruyla ağızda dağılan ve tam kıvamında şerbetiyle şekerpare tatlısı, bu keyifli iftar akşamını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

  • Yayla çorbası
  • Karnabahar graten
  • Bulgur pilavı
  • Mantar sote
  • Zeytinyağlı kuru dolma
  • Şekerpare
  • Ramazan pidesi

YAYLA ÇORBASI

Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor. Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

Yayla çorbası tarifi (Videolu)

KARNABAHAR GRATEN

Kış aylarının en besleyici sebzelerinden biri olan karnabahar, fırında beşamel sosla birleştiğinde tadına doyum olmuyor. Sebze sevmeyenlerin bile favorisi haline gelen bu tarif, görüntüsüyle ve lezzetiyle sofralara çok yakışıyor.

Karnabahar graten tarifi (Videolu)

BULGUR PİLAVI

Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

Bulgur pilavı tarifi (Videolu)

MANTAR SOTE

Sofralara hem pratik hem de oldukça doyurucu bir alternatif sunan mantar sote, sebzelerin kendi suyuyla pişerek kazandığı yoğun aromasıyla ana yemeklerin yanına en çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.

Mantar sote tarifi (Videolu)

ZEYTİNYAĞLI KURU DOLMA

Zeytinyağlı kuru dolma geleneksel mutfağımızın en iştah açıcı lezzetlerinden biri olarak sofralarda her zaman fark yaratıyor. Kurutulmuş patlıcanların kendine has lezzeti ile ekşili iç harcın uyumu ortaya enfes bir lezzet şöleni çıkarıyor.

Zeytinyağlı kuru dolma tarifi (Videolu)

ŞEKERPARE

Nefis şerbetli tatlı şekerpare, Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Tereyağıyla hazırlanan hamuru ve kıvamlı şerbetiyle her lokmada ağızda dağılıyor.

Şekerpare tarifi (Videolu)

RAMAZAN PİDESİ

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pide, fırından yayılan o eşsiz kokusuyla tüm aileyi bir araya getiren en sıcak gelenektir. Mutfağınızda kolayca hazırlayacağınız bu tarif, hazır alınanlardan çok daha taze ve iştah açıcı bir alternatif sunar.

Ramazan pidesi tarifi (Videolu)

