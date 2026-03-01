Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (1 Mart 2026)

Bereketli iftar sofralarınız için hazırladığımız bu özel menü, dumanı üstünde tüten tam kıvamında tarhana çorbasıyla açılıyor. Ana yemekte dışarıda yediklerinizi aratmayacak pratik et döner ve ona eşlik eden tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ile tam bir ziyafet sunuyor. Karnabaharı beşamel sosun zarafetiyle buluşturan nefis graten ve sebzelerin lezzetiyle zenginleşen pratik mantar sote, bu doyurucu menüyü tamamlıyor. Akışkan çikolata sosu ve bulut gibi hafif kremasıyla damaklarda enfes bir tat bırakan ağlayan pasta ise bu keyifli iftar akşamını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Tarhana çorbası

Pratik et döner

Şehriyeli pirinç pilavı

Karnabahar graten

Mantar sote

Ağlayan pasta

TARHANA ÇORBASI





Kış aylarında şifa niyetine içilen tarhana çorbası, fermente ve zengin içeriğiyle sofralarda yemeklerinize eşlik ediyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu tarif, içerisindeki sebze ve yoğurtla hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de her kaşıkta damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

PRATİK ET DÖNER





Evdeki malzemelerle dışarıda yediklerinizi aratmayan pratik et döner, baharatlarla harmanlanmış kıyma ile hazırlanıp nefis bir ana yemek seçeneği sunuyor. Fırında yüksek ısıda mühürlenen etlerin üzerine gezdirilen tereyağı, her lokmada enfes bir lezzet bırakıyor.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI





Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bu klasik pilav, tereyağının lezzetiyle pişiyor ve ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

KARNABAHAR GRATEN





Kış aylarının en besleyici sebzelerinden biri olan karnabahar, fırında beşamel sosla birleştiğinde tadına doyum olmuyor. Sebze sevmeyenlerin bile favorisi haline gelen bu tarif, görüntüsüyle ve lezzetiyle sofralara çok yakışıyor.

MANTAR SOTE





Sofralara hem pratik hem de oldukça doyurucu bir alternatif sunan mantar sote, sebzelerin kendi suyuyla pişerek kazandığı yoğun aromasıyla ana yemeklerin yanına en çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.

AĞLAYAN PASTA





Ağlayan pasta, yumuşacık kekin üzerine yayılan krem şanti ve akışkan çikolata sosuyla hazırlanan nefis bir pasta. Dilimlendiği anda çikolata sosu kenarlarından akıyor, görüntüsüyle ve lezzetiyle iştah açıyor.