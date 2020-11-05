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Yemek Kültürü
Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 05.11.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Bu restoranlarda yemek yemek adeta bir macera

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Bu restoranlarda yemek yemek adeta bir macera
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Restoran sektöründe işletmecilerin bazıları müşterilerini etkilemek için lezzetleri dışında hiçbir şeye güvenmezken, bazıları dekorasyonları, ambiyansları hatta çalışanlarıyla ilgiyi taze tutma peşinde. Sizin için bu restoranlardan bazılarını araştırdık...

Kayabukiya - Japonya
Tokyo'nun kuzeyinde bulunan bu restoran 2008'de YouTube'da yayınlanan bazı videolar sayesinde uluslararası üne kavuştu. Dışarıdan bakıldığında geleneksel gibi görünen restoranın ilginç tarafı, personeli arasında Yat-çan ve Fuku-çan adlı iki makak maymunun bulunması. Bu maymunlar insan giysileriyle gezip müşterilerden sipariş alıyor hatta servis yapıyorlar.

Kinderkookkafe - Hollanda
Amsterdam'da bulunan Kinderkookkafe'nin ilgin yanı ise tüm çalışanlarının çocuklar olması. Mutfağından servisine tüm personeli çocuklar olan Kinderkookkafe'nin en müdavim müşterileri ise çalışanların aileleri.

The Wieners Circle - ABD
Chicago şehrinde bulunan bu sosisli sandviç büfesinin ilginç yanı ise müşterilerle çalışanların birbirlerine sürekli küfrediyor olmaları. Daha da acayip olan ise şu: Yine ABD'de bu özelliği taşıyan bir restoran daha var. Onun adı da Dick's Last Resort.

El Diablo - İspanya
İspanya'nın Lanzarote adasında bulunan El Diablo'nun ilginçliği ise mutfağında kullanılan ısı kaynağından geliyor. Zira burada yemekleri pişirmek için aktif bir volkandan gelen ısıdan faydalanılıyor.

Fritz's Railroad Restaurant - ABD
Kansas'ta bulunan bu restoran çocuklu aileler için mükemmel bir fikir olabilir. Zira servis elemanı çalıştırmayan bu restoranda siparişler, kocaman bir oyuncak trene yüklenerek müşterilere ulaştırılıyor.

Under - Norveç
Norveç'in en güney ucunda, Kuzey Denizi kıyısında bulunan Under, dışarıdan bakıldığında denize batmış büyük bir beton tüp gibi görünüyor. Avrupa'nın ilk, dünyanın ise en büyük sualtı restoranı olan Under'da müşteriler mezgit, morina gibi balıkların yanı sıra yengeç, ıstakoz, kedibalığı gibi deniz canlılarının eşliğinde yemeklerini yiyebiliyor. Under ismi, suyun 5 metre altındaki bu restoran için hem İngilizce "altında" hem de Norveççe "mucize" anlamına geldiği için seçilmiş.

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