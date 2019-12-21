Bu pasta yılbaşında evinize uğur getirecek

İç dolgusu tamamen kişiseldir; pastacı kremasından krem şantiye, buttercream’den ganaja kadar ne isterseniz kullanabilirsiniz. Dilerseniz içine orman meyveleri veya kestane ilave edebilirsiniz.

Bu tarifteki dolgu ve kaplama aynı ganajdan yapılıp pastayı pratikleştiriyor. Aroma ve ekstra lezzet için ise portakal kabuğu rendesi içeriyor.

Buyurun tarife geçelim...

Kek için:

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı un

1 çimdik tuz

Ganaj krema için:

350 gram çikolata (bitter veya sütlü veya karışık)

350 gram krema

1 adet portakal kabuğu rendesi (rendenin en ince tarafıyla rendelenmiş)

Yapılışı:

Yumurta, şeker, tuz ve vanilini 5 dakika kadar iyice beyazlayana kadar çırpın. Un ve kabartma tozunu eleyip spatula yardımı ile ilave edin.

Fırın tepsinize pişirme kağıdı yerleştirin ve hamuru üzerine yayın.

180 derece sıcak fırında 25-30 dakika pişirin. Kürdan testi yaptığınızda içi kuru olmalı. 5 dakika sonra hamuru ince bir beze alın ve pişirme kağıdını çıkarın. Bez ile hamura rulo şekli verin ve bu şekilde 1 saat kadar soğutun.

Kremayı tencereye alın ve portakal kabuğunu içine rendeleyin.

Kaynama noktasına getirin. Ocaktan alın ve çikolatayı içinde eritin.

30-40 dakika kadar buzdolabında soğutun. Kıvamı pastacı kreması kıvamında olmalı. Mikserle ganajı çırpın.

Soğumuş rulo keki açın ve kremanın yarısını tüm tabanına sürün. Ruloyu yeniden sarın.

Kalan kremayı üzerine sürün. Ucundan bir parça kesin. Kütük pastanın istediğiniz yere bu parçayı koyun ve krema ile üzerini sıvayıp kaplayın.

Pudra şekeri, nar ve biberiye ile süsleyin. Afiyet olsun…