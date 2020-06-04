Bu ipuçları mutfağınızda elektrik ve su tasarrufu sağlayacak

- Normal musluklar daha su tüketimine neden olur. Bu yüzden düşük akımlı musluklar tercih ederek büyük ölçüde tasarruf sağlayabilirsiniz

- Muslukların su damlatması da suyun gereksiz yere harcanmasına neden olur. Fakat, bunu önleyerek su israfının da önüne geçebilirsiniz.

- Derin dondurucudan çıkardığınız gıdaların buzunun daha hızlı erimesini sağlamak için su kullanımından kaçının. Bunun yerine yiyeceklerinizi derin dondurucudan önceden çıkarıp buzunun çözülmesini bekleyebilirsiniz.

- Meyve ve sebzelerinizi akan suda yıkamak yerine su dolu bir kaba koyun ve suyu az açıp hızlı bir şekilde yıkayın.

- Kirlenen tabak ve kaplarınızı bulaşık makinesinde yıkayarak da önemli ölçüde su tasarrufu sağlayabilirsiniz.

- Yemek pişirirken ocak ve ısı, kullanılan tencerenin veya tavanın boyuna uygun olmalı. Eğer ocaktaki ateş tencerenin kenarından taşmıyorsa, tencerenin boyu ocak için uygundur. Ayrıca, düz yapıya sahip tava veya tencere tabanı ısıyı hızlı ileteceği için enerji israfını da azaltır.

- Bulaşık makinesini kısa sürede çalıştırmak yerine içi tamamen dolduktan sonra çalıştırın.

- Mutfaktaki ışığı ve aspiratör, davlumbaz gibi aletleri işiniz olmadığı zamanlarda kullanmaktan kaçının.

- Fırın kapağını sürekli açmak da içerideki ısıyı düşüreceği için fazla elektrik kullanımına neden olur. Bu yüzden fırının kapağını sık sık açmak yerine gerekli durumlarda açmak enerji tasarrufu sağlar.