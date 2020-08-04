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İHA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 13:36,Son Güncelleme:

Bu değirmende üretilen mısır ununun lezzeti bir başka

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Bu değirmende üretilen mısır ununun lezzeti bir başka
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Ordu'da geleneksel el değirmenleri hala kullanılıyor.

Ordulu vatandaşlar el değirmeni ile öğüttükleri mısır ununun lezzetinin bir başka olduğunu söyledi. Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar gelişen teknolojiye rağmen el değirmenini kullanmayı sürdürüyor. Tarlalarda yetiştirdikleri mısırları öğüten yöre halkı, “Bu lezzeti bilen başka bir şeyde üretilen unu yiyemez” dediler.

Bu değirmende üretilen mısır ununun lezzeti bir başka

Küçük yaştan bu zamana kadar el değirmenini sakladıklarını ifade eden Yüksel Aydın, “Mısır hasadını tarlamızda yaptıktan sonra kurutup öğütme işlemlerini yaparız. El değirmeninde öğüttüğümüz mısır unu gerçekten çok lezzetli olur. Bu yöntemi dedelerimizden öğrendik ve halen de devam ediyoruz. Eşimle birlikte türkü söyleyerek, taş el değirmeninden yıllık mısır unumuzu elde ediyoruz. Doğal mısır unu bizim için vazgeçilmez. Biz de geleneğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Mısır Ekmeği | Mucize Lezzetler
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