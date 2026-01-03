search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBu da ‘çikolatalı kaymaklı kadayıf sarma'
#Adana Tatlıları#Çikolatalı Lezzetler#Geleneksel Kadayıf#Soğuk Havalarda Tatlılar#Şerbetli Tatlılar

Bu da ‘çikolatalı kaymaklı kadayıf sarma'

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Adana'da bir tatlıcı, klasik kadayıfa yeni bir yorum getirerek, "çikolatalı kaymaklı kadayıf sarma" hazırladı. Geleneksel lezzeti modern dokunuşlarla bir araya getiren tatlıcının ürünü, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Bu da ‘çikolatalı kaymaklı kadayıf sarma
Haberin Devamı

Geleneksel kadayıfın sarma formunda hazırlanıp kaymak ve çikolatayla buluşturulduğu "çikolatalı kaymaklı kadayıf sarma", pişirildikten sonra çilek, fıstık ve çikolata sosuyla servis ediliyor. Yoğun çikolata aromasıyla kaymağın lezzetini bir araya getiren ürün, özellikle tatlı tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Adana'da uzun yıllardır tatlıcılık yapan Zeynep Geyik'in geleneksel kadayıfı çeşitlendirmek için çıktığı çalışmaların sonucu ortaya çıkarttığı ürün, adeta yok satıyor.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, "Bu ürünümüz hem çikolata hem kaymak hem de kadayıf severler için yapıldı. Çok lezzetli bir ürün. Her zamanki gibi yeni ürünler çıkartıyoruz. Umduğumuzdan güzel gidiyor satışlar. Gelen misafirlerimiz ürünü beğendiklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bu da ‘çikolatalı kaymaklı kadayıf sarma

Soğuk havalarda şerbetli ürünlerin çok rağbet gördüğünü belirten Geyik, "Havalar soğudu ve şerbetli ürünlere satışlar arttı. O sebeple çok güzel gidiyor ürünün satışı, memnunum" dedi.

Ürünü tatmaya gelen müşterilerden Çiğdem Ersoy, "Ürünü çok beğendim. Herkese tavsiye ederim. Yazın belki ağır gelebilir ama ben yaz kış tatlı yiyen birisi olduğum için bana hiç ağır gelmiyor" diye konuştu.

En Çok Okunanlar

Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Böbrek nasıl pişirilir Böbrek yıkanır mı Böbrek sote nasıl yapılır
Böbrek nasıl pişirilir? Böbrek yıkanır mı? Böbrek sote nasıl yapılır?#Böbrek
Daha Fazla
Bu da ‘çikolatalı kaymaklı kadayıf sarma
YEMEK KÜLTÜRÜ

Bu da ‘çikolatalı kaymaklı kadayıf sarma'

Kilisin altın sarısı lezzeti gerebiç yıl boyu tezgahlarda
YEMEK KÜLTÜRÜ

Kilis'in altın sarısı lezzeti gerebiç yıl boyu tezgahlarda

Haşlanmış yumurta nasıl yapılır Kusursuz bir haşlanmış yumurta yapmak için hazırlıktan soymaya püf noktaları
MUTFAK TÜYOLARI

Haşlanmış yumurta nasıl yapılır? Kusursuz bir haşlanmış yumurta yapmak için hazırlıktan soymaya püf noktaları

Benzer Yazılar
Pastırmalı tavuk tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Pastırmalı tavuk tarifi

30-60 dkOrta
Soğan çiçeği (Çiçek soğan) tarifi
ATIŞTIRMALIK TARİFLERİ

Soğan çiçeği (Çiçek soğan) tarifi

30-60 dkOrta
Rulo mücver tarifi
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Rulo mücver tarifi

30-60 dkOrta
Salçalı makarna tarifi
MAKARNA TARİFLERİ

Salçalı makarna tarifi

30-60 dkOrta
Hindi tandır tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Hindi tandır tarifi

30-60 dkOrta
Zerdeçallı tavuk suyu çorbası tarifi
ÇORBA TARİFLERİ

Zerdeçallı tavuk suyu çorbası tarifi

30-60 dkOrta
Pastane usulü dereotlu poğaça tarifi
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Pastane usulü dereotlu poğaça tarifi

30-60 dkOrta
Artan tavuk yemeği ile tirit tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Artan tavuk yemeği ile tirit tarifi

30-60 dkOrta
Ev yapımı ekmek tarifi
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Ev yapımı ekmek tarifi

30-60 dkOrta
Kuymak tarifi
KAHVALTILIK TARİFLERİ

Kuymak tarifi

30-60 dkKolay