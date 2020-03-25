Bu bir ev hapsi deÄŸil, kendimizi ve sevdiklerimizi korumak iÃ§in bir seÃ§im

Evde kalÄ±p biz risk grubunda olmasak bile sevdiklerimizi koruduÄŸumuz bu gÃ¼nlerde kendimizi televizyona, Youtube videolarÄ±na, dizi & filmlere ya da sosyal medyaya kaptÄ±rmamÄ±z Ã§ok olasÄ±. Oysa yapabileceÄŸimiz bir sÃ¼rÃ¼ ÅŸey var.

Sosyal medya yerinde ve dengeli kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda mÃ¼thiÅŸ bir bilgi kaynaÄŸÄ±, bu gÃ¼nlerde birÃ§ok hesap takipÃ§ilerine umut ve ilham olmak amacÄ±yla evde yapÄ±labilecek farklÄ± aktiviteleri, gÃ¼nlÃ¼k spor rutinlerini paylaÅŸÄ±yor. MÃ¼zisyenler canlÄ± yayÄ±nla online konserler vererek herkesin moralini yÃ¼ksek tutma konusunda ellerinden gelen desteÄŸi vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Ben de Instagram hesabÄ±mda evde yapÄ±labilecek 10 Ã¶neriyi paylaÅŸtÄ±m. Bunlardan biri tanesi hatta ilki hazÄ±r evdeyken sadeleÅŸmek iÃ§in ilk adÄ±mlarÄ± atmak, bir tanesi de not alÄ±p ya da kaydedip bir gÃ¼n yaparÄ±m dediÄŸiniz tariflere el atmak.

Evde geÃ§irdiÄŸimiz bu 4 gÃ¼n iÃ§inde ben de 2 yeni tarif denedim. Zaten evdeyiz ve can sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±ndan kendimizi comfort food denen bizi (kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine) iyi hissettirecek abur cuburlara yÃ¶nelmeye meyilliyiz o yÃ¼zden ben tariflerimi saÄŸlÄ±klÄ± alternatiflerden seÃ§tim. Evde kalacaÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼renin belirsiz olduÄŸunu ve beslenmenin baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k Ã¼zerindeki etkisini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek ne kadar saÄŸlÄ±klÄ± beslenirken o kadar iyi.

Biri Ezgi Ã–zanlarâ€™Ä±n 3 malzemeli kurabiye tarifi diÄŸeri ise Sema Ã–zpekmezciâ€™nin Banana Bread / Muzlu EkmeÄŸi.

Ã‡ok temel bir ÅŸekilde yapÄ±m aÅŸamalarÄ±nÄ± ve malzemeleri paylaÅŸÄ±yorum.

Ä°lerde yapacaklarÄ±mÄ± ise listeledim bile, peki sizin hep yapmak isteyip de bir tÃ¼rlÃ¼ el atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tarifler neler?

Muzlu Kek:

2 olgun muz, yarÄ±m bardak sÃ¼t, 2 yumurta, 3 kaÅŸÄ±k karabuÄŸday unu, 1,5 kaÅŸÄ±k Hindistan cevizi unu, Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± ucuyla karbonat, 2 avuÃ§ iri kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ ceviz, bol tarÃ§Ä±n, 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytin yaÄŸÄ±. Ãœzerine de sÃ¼slemek iÃ§in bir muz.

160 derecede, 45 dk (ben 40. dakikadan sonra iÃ§ine bir kÃ¼rdan batÄ±rarak test yaptÄ±m)

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Tahinli Kurabiye:

1 su bardaÄŸÄ± keÃ§iboynuzu unu, 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± tahin, 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± ham kakao (ben Ã¶lÃ§Ã¼leri kahve fincanÄ±na uyarladÄ±m)

180 derecede 10 dakika.

Åžimdiden afiyet olsun.