Brokolili kek tarifi: Gelinim Mutfakta brokolili kek nasıl yapılır?

Kanal D ekranlarının beğeniyle takip edilen gündüz kuşağı programlarından Gelinim Mutfakta, her gün birbirinden lezzetli ve farklı tariflerle izleyenlerine alternatif menüler sunuyor. 10 Haziran Perşembe günü menüsünde gelinlerin hazırlayıp kayınvalidelerinin beğenisine sunduğu brokolili kek tarifi, izleyiciler tarafından da çok sevildi. İşte sizin için hazırladığımız hem sağlıklı hem lezzetli brokolili kek tarifi detayları…

Brokolili Kek Tarifi İçin Malzemeler:

250 gram brokoli

3 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Tuz

Karabiber

Pul biber

Brokolili Kek Nasıl Yapılır?

İlk olarak tarifi hazırlamaya brokolileri buharda pişirmekle başlayın.

Sonrasında, buharda pişen brokolileri parçalara ayırıp fırın kabına dizin.

Yumurta, süt ve sıvı yağı derin bir çırpma kabına çırpın.

Ardından, unu eleyip çırpma kabına ilave edin.

Tuz, karabiber ve pul biberi de ekledikten sonra bütün malzemeleri iyice çırpın.

Çırptığınız malzemeleri de brokolileri dizdiğiniz fırın kabına boşaltın.

Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında, kekin üzeri tamamen kızarana kadar pişirin.

Kekinizi fırından çıkardığınız gibi dilimleyip sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.