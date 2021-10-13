Brokoli nasıl haşlanır? Brokoli pişerken yeşil kalması için ne yapılmalı? Ne kadar süre pişmeli?

İnsanların düzenli olarak brokoli tüketmesi lazımdır. Çünkü bu sebzenin sağlık açısından çok olumlu katkıları vardır. Brokoli, küçük yumrular halinde bulunan yeşil bir sebzedir. Bu sebzeyi haşlayarak zevkle tüketebilirsiniz. İsteyen kişiler ise brokoliyi çiğ olarak da tüketebilir. Özellikle kanserle savaşmaya yardımcı olan brokolinin daha birçok faydası bulunmaktadır.

Brokoli Nasıl Haşlanır?

Brokoliyi haşlamak oldukça kolay bir iştir. Bu yüzden arzu eden herkes brokoliyi rahatça haşlayabilir. Bunun için öncelikle brokoliyi iyice yıkayın ve durulayın. Ardından brokoliyi çiçeklerine ayırın. Brokolinin çiçeklerini çok dağıtmadan arzu ettiğiniz büyüklükte ayırma işlemini yapabilirsiniz.

Daha sonra ise brokoliyi sirkeli suya koyarak 5 dakika kadar bekletin. Bu işlem brokolinin daha temiz olmasına yardımcı olacaktır. Bunun ardından brokoliyi haşlama aşamasına geçebilirsiniz.

Öncelikle tencereye su ekleyerek ocağa alın ve altını açın. Altını açtığınız tencerenin içindeki suyun kaynamasını sağlayın. Su kaynarken içine bir tutam tuz atmanız faydalı olacaktır. Kaynayan su içerisine brokolileri atın ve 10 dakika kadar kaynatın. Bu süre 7-8 dakika kadarda yeterli olmaktadır. Bunun için brokoliler haşlanmaya başlayınca kontrol etmenizde fayda vardır. Brokoliler çok yumuşamadan ve renkleri değişmeden tencereden çıkarın.

Haşlanan brokolileri arzu ettiğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Limon suyu, pul biber, zeytinyağı ve yoğurt brokoliye çok yakışan ürünlerdir. Ayrıca haşlanan brokoliyi makarna ile karıştırıp yemekte çok nefis olmaktadır. Haşlanan makarnaları tencereye almadan önce brokolileri yağ ve baharat ile karıştırmak gerekir. Ardından makarnaları ekleyerek nefis bir yemek yapabilirsiniz.

Brokoli Pişerken Yeşil Kalması İçin Ne Yapılmalı?

Brokoli pişerken yeşil kalması için çok haşlamamak lazımdır. Çok fazla haşlanan brokoli hem yumuşar hem de renk değiştirebilir. Bunun yaşanmaması için brokoliyi yeterli seviyede haşlamak gerekir. Fazla haşlanan brokolilerin besin değeri kaybolabilir.

Brokoliyi farklı ve ilgi çekici kılan sahip olduğu renktir. Sağlıklı ve lezzetli olan bu sebzenin pişerken yeşil renginin kalması gerekir. Bu sebzenin haşlanırken yeşil kalması için kısık ateş kullanmak gerekmektedir. Kısık ateşte pişen brokoli çok fazla ocakta kalmamalı. 7-8 dakikalık süre yeterlidir.

Brokoliyi piştikten sonra yeşil bırakmak içinde bir yöntem bulunmaktadır. Bunun için buzlu su hazırlamanız lazımdır. Hazırlanan buzlu suya pişen brokolileri atın ve biraz bekleyin. Bu yöntem brokolinin yeşil kalmasına yardımcı olacaktır.

Brokoli Ne Kadar Süre Pişmeli?

Brokoli pişirmek için çok fazla haşlamanıza gerek yoktur. Çok lezzetli ve sağlıklı olan bu sebzeyi bir süre haşlamak için tencereye üzerini geçecek kadar su eklemelisiniz. Brokolinin yaklaşık olarak 7-8 dakika kadar tencerede haşlanması yeterli olacaktır. Zaten brokoli çiğ olarak da tüketildiği için fazla haşlamanın bir gereği yoktur.

Brokoliyi haşlarken kapağını kapatmayın. Bu sebzeyi kapağı açık olacak şekilde haşlamak daha doğrudur. Bu şekilde brokolinin besin değerinde korunmuş olacaktır. Doğru bir yöntem kullanarak brokoliyi oldukça güzel haşlayabilirsiniz.

Brokoli çiğ veya haşlanarak tüketilebilir. Birçok ürün ile uyumlu olan brokoliyi farklı şekillerde de tüketebilirsiniz. Bu konuda yaratıcı olabilirsiniz. Zaten lezzetli olan bu sebze sade haliyle de yemeye uygundur. Her insanın brokoliyi tüketmesi lazımdır. Sağlıklı yaşamak isteyen herkesin sebze ağırlıklı beslenmesi gerekmektedir. Brokolide bu konuda ilk sıralarda gelen harika bir sebze olarak görülmektedir.