Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan brokoli çorbası, yüksek lif oranıyla sofralara hem doyurucu hem de hafif bir öğün seçeneği sunuyor. Sebzenin vitamin değerini koruyarak hazırlanan bu tarif, kış aylarında bağışıklığı destekleyen en pratik alternatifler arasında yer alıyor. Taze brokolilerle hazırlanan bu sıcacık lezzet, sebze sevmeyenlerin bile beğeneceği bir kıvamda pişiyor. Hazırlaması oldukça zahmetsiz olup kısa sürede tam kıvamında bir sonuç veriyor. İşte, videolu anlatımıyla brokoli çorbası tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 500 gram brokoli
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 kutu krema
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Brokoliyi küçük parçalara ayırıp yıkayın. Soğanları küp şeklinde doğrayın.
  2. Pişirme aşaması
    Orta boy bir tencereye sıvı yağı ve tereyağı ekleyip eritin. Soğanları ilave edip kavurun. İçerisine brokoliyi ekleyin ve biraz daha kavurduktan sonra suyunu ve baharatları ilave edin. Brokoli yumuşayana kadar pişirin.
  3. Kıvam verme aşaması
    Çorbayı blenderden geçirip kremanın yarısını içine ekleyin. Ocağa alıp birkaç dakika daha pişirin.
  4. Servis aşaması
    Çorbayı kaseye aldıktan sonra kalan kremadan bir yemek kaşığı üzerine döküp sıcak olarak servis edin.
  5. Afiyet olsun!
