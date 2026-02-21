Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan brokoli çorbası, yüksek lif oranıyla sofralara hem doyurucu hem de hafif bir öğün seçeneği sunuyor. Sebzenin vitamin değerini koruyarak hazırlanan bu tarif, kış aylarında bağışıklığı destekleyen en pratik alternatifler arasında yer alıyor. Taze brokolilerle hazırlanan bu sıcacık lezzet, sebze sevmeyenlerin bile beğeneceği bir kıvamda pişiyor. Hazırlaması oldukça zahmetsiz olup kısa sürede tam kıvamında bir sonuç veriyor. İşte, videolu anlatımıyla brokoli çorbası tarifi ve malzemeleri...