Britanya Kebap Ödülleri sahiplerini buldu, geceye dev katılım oldu

Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da Park Plaza Westminster Otel’de bu yıl sekizincisi düzenlenen Britanya Kebap Ödülleri (British Kebab Awards) gecesi görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecenin açılış konuşmasını yapan Lambeth Belediye Başkanı ve CEFTUS Direktörü İbrahim Doğuş, kebap işletmelerinin İngiltere ekonomisinin en dinamik unsurlarından birisi olduğunu söyledi.



Londrada her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Britanya Kebap Ödülleri törenine 1200’den fazla seçkin davetli katıldı. Gecenin en dikkat çeken isimleri; ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq Khan, Ticaret Bakanı Nadhim Zahawi ile Britanya’nın bir numaralı işveren örgütü olan CBI’ın Başkanı Lord Karan Bilimoria olurken, törene 650 milletvekili olan Britanya Parlamentosu’nda temsili olan tüm partilerden 200’ün üzerinde milletvekilinin katılması dikkat çekti.



Ödül töreninin açılış konuşmasını, British Kebab Awards kurucusu ve Lambeth Belediye Başkanı İbrahim Doğuş yaptı. Başkan Doğuş konuşmasında; Britanya’da yaşayan göçmen toplumların ülke ekonomisine ve kültürüne önemli katkılar sunmaya devam ettiklerini dile getirerek hükümetin göçmenlik kanunları konusunda yapmak istediği değişikliklerin kebap sektörü ve diğer gıda sektörlerine zarar vereceğini belirterek, hükümetin durumu yeniden gözden geçirmesini beklediklerini dile getirdi.



Doğuş, Britanya hükümetinin on binlerce Türkiye vatandaşının yararlandığı Ankara Anlaşması olarak bilinen yasal yerleşim ve iş kurma hakkına getirilmek istenen kısıtlamalardan vazgeçilmesi, Ankara anlaşması ile İngiltere’ye yerleşip iş kuran Türkiye vatandaşlarına her türlü kolaylığın sağlanması çağrısında bulundu.



Geceye eşiyle birlikte katılan Corbyn yaptığı konuşmada; Britanya’ya çeşitli sebeplerle göç eden farklı toplumların sosyal, kültürel ve ekonomiye olan katkılarını takdir ettiklerini dile getirdi. Corbyn, “Bizlerin farklılıkları toplumdaki çeşitlilik bizim zenginliğimizdir. Bugün burada, sizlerin getirdiği tatlarla beslenen bir toplum var. Ben bile vejetaryen birisi olarak kebap dükkanlarını sevdiğimi söylüyorum. Bu toplumda günde 12 saat çalışarak güzel yemek yapanlara, yemek kültürümüzü zenginleştirip iş sahası açan girişimcilere teşekkür ediyorum” dedi.



Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq Khan ise törende yaptığı konuşmada; yakın arkadaşı Lambeth Belediye Başkanı İbrahim Doğuş’un Londralı toplumlar için yaptığı çalışmalardan gurur duyduklarını belirterek, “Dünyanın en güzel başkentinde en güzel kebaplar pişiyor” dedi.



Törene gün boyu Meclis’te yoğun çalışmalar yapan İngiliz Parlamentosu milletvekillerinin ilgisi yoğun oldu. Carolyn Harris, David Amess ve Bambos Charalambous, David Lammy, David Warburton, Afzal Khan, Angus McNeil, Angela Rayner, Alex Sobel, Mick Whitley, Mary Foy, Kim Johnson gibi 200’den fazla milletvekiliyle aralarında Lord Karan Bilimorian’ın da olduğu çok sayıda Lordlar Kamarası üyesinin de yer aldığı gecede, İngiltere’nin farklı bölgelerinde bulunan kebap işletmelerinin yanı sıra onlarca belediye başkanı ve çok sayıda meclis üyesi katıldı.



Britanya’da yaşayan Türklerin her geçen gün daha görünür olmaya başladıkları bir dönemde İngiliz medyasının ulusal tüm gazete, TV ve radyolarının törende hazır bulunması dikkat çekti. BBC’nin en ünlü radyo spikerleri Scott Mills ve Chris Stark tarafından sunulan törene İngiltere’nin en büyük online yemek sipariş sitesi olan Just Eat’in yanı sıra Cobra b, Big K, Booker, Hopkins, Unilever, Quandoo, Toyota ve Altan&Co gibi firmaların sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte 16 kategoride seçilen en iyi kebap işletmelerine ödülleri takdim edildi.



Gece boyunca Twitter, Instagram gibi sosyal paylaşım sitelerinde binlerce kişi kebap ödüllerine ilişkin paylaşımlarda bulundu. 2020 Britanya Kebap Ödülleri yaklaşık üç ay boyunca kamuoyundan gelen adaylık önerileri ve oylamaların ardından siyaset, medya ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı bir jüri tarafından belirlendi. Jüride milletvekilleri Nadhim Zahawi, Carolyn Harris, David Warburton, Angus McNeil ile Londra Belediye Meclis Üyesi Jennette Arnold ve Başkan Yardımcısı Joanne McCartney, Daily Telegraph gazetesi editörlerinden Asa Bennett, iş adamları Mustafa Topkaya, Altan Kemal, Mazlum Demir ile Cobra Biraları Direktörü Samson Sohail yer aldı.



Britanya’nın üzerinde en çok konuşulan ödül törenlerinden biri haline gelen ve Türk kültür ve mutfağının tanıtımının yanında Türkiye’ye turizm konusunda büyük katkıları olduğuna inanılan ödül töreninde, kültürel tanıtım konusunda önemli çalışmalar yapıldığı gözlendi.