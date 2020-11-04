MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüBozyazı kavutu, Avrupa Geleneksel Lezzetler Listesi'ne girdi
GeriYemek Kültürü Bozyazı kavutu, Avrupa Geleneksel Lezzetler Listesi'ne girdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 18:13 | Son Güncelleme:

Bozyazı kavutu, Avrupa Geleneksel Lezzetler Listesi'ne girdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bozyazı kavutu, Avrupa Geleneksel Lezzetler Listesi'ne girdi
Abone Olgoogle-news

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Yörüklerin yüz yıllardır dağlarda sürülerini otlatırken enerji depolamak için yedikleri, ’çoban helvası’ olarak da bilinen, coğrafi işaret belgeli ’Bozyazı kavutu’, Avrupa Geleneksel Lezzetleri Listesi'ne girdi.

Bozyazı Dokuma ve Kültür Ürünleri Geliştirme Derneği (DOKUDER), çobanların uzun yürüyüşlerinde sürülerini otlatırken enerji depolamak için yediği, çoban helvası olarak da adlandırılan, coğrafi işaret belgeli Bozyazı kavutunun yurt dışında da tanınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurdu.

Başvuru üzerine Bozyazı kavutu, bakanlığın girişimleriyle merkezi İtalya’da bulunan Slow Food Foundation for Biodiversty’nin Avrupa Geleneksel Lezzetleri Listesi'ne girdi.

Dünya listesine o da girdi Türkiyeden neler var neler
Dünya listesine o da girdi! Türkiye'den neler var neler

HEM LEZZETLİ HEM DE SOĞUK HAVALARDAN KORUYOR

Keçi boynuzu, yer fıstığı, susam ve akdarı içeren, internet üzerinden de dünyanın dört bir yanına gönderilen

Bozyazı kavutunun tanıtımı için de ayrıca kente stant kuruldu. Standın açılış kurdelesini DOKUDER üyeleri ve ilçe protokolü kesti.

Bozyazı kavutu, Avrupa Geleneksel Lezzetler Listesine girdi



DOKUDER Başkanı Begüm Balcı, ilçenin coğrafi işaretli tek ürününün Bozyazı kavutu olduğunu kaydetti.

Balcı, "Yörükler, lezzeti yüksek bu ürünü tüketerek, dağlarda, soğuk havalarda hastalanmadan, dikkati dağılmadan faaliyetlerini sürdürüyorlar" diye konuştu.

Kavut tarifi
Kavut tarifi

Türk kahvesi yanında geleneksel olarak ikram edilen Bozyazı kavutunu, DOKUDER'in imalathanesinde üreten Funda Örs ise ürünün glüten içermediğini kaydetti.

Örs, "Bu ürünler taş dibekte kesilerek, yoğrularak, helva kıvamına getiriliyor, bizim sembolümüz olan kalp şekli veriliyor. Kutulara ve paketlere girerek dünyanın her yerinde satışı yapılıyor" diye konuştu.

İrmik Helvası | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi