Boza nasıl yapılır? Boza yapımının püf noktaları nelerdir?

Boza yapımı için tek bir tarif olduğunu söylersek yanlış olur. Malzemelerin farklı oranlarda bir araya getirilmesiyle tatlılığı ve yoğunluğu farklı bozalar elde etmek mümkün. Damak zevkinize en uygun olan boza tarifini deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz.

BOZA NASIL YAPILIR?

Temelde boza, bulgur, pirinç, mısır gibi tahılların haşlanması ve içine şeker eklendikten sonra mayalandırılmasıyla elde edilir. Dolayısıyla bozanın güzel olması için haşlama aşamasında kullanılan tahılların iyice yumuşayıp dağılacak kıvama kadar gelmesi gerekir.

Şeker hem mayalandırmayı hızlandırması hem de bozaya lezzet vermesi için kullanılır. Şeker kullanmadığınız takdirde bozanız çok ekşi olur ve içimi zevk vermez. Mayalama işlemi ise tıpkı yoğurt ya da ekmek mayalar gibi, ya eski bozadan bir miktar eklenerek ya da boza mayası ilave edilerek yapılır.

Boza fermente bir ürün olduğundan içinde saklandığı kabın baştan güzelce yıkanıp kurulanarak dezenfekte edilmiş olması gerekir.

BOZA NASIL SAKLANIR?

Mayalanan boza olgunlaşması için oda sıcaklığında ağzı kapalı olarak birkaç gün bekletildiğinde içilebilir hale gelir. Ancak bu bekleme sürecinde günde birkaç kez karıştırmanız iyi olur. Bozanızın içilebilir hale gelip gelmediğini içindeki kabarcıklardan anlayabilirsiniz. Kabarcık çıkarmaya başlayan boza, içilebilir hale gelmiş demektir. Buradan sonra daha fazla mayalanıp ekşimesini önlemek için bozanızı serin bir ortama ya da buzdolabına koymalısınız.

Boza buzdolabında da olsa fazla dayanıklı bir ürün değildir. Olgunlaştıktan sonra iki-üç gün içinde tüketilmesi tavsiye edilir. O nedenle evde boza yapacaksanız ve çok kalabalık olarak tüketecek değilseniz, az miktarda ve sık sık yapmanızda fayda var.

BOZA NASIL İÇİLİR?

Bozayı servis ederken eşlikçilerini de ihmal etmeyin. Bardaklara bölüştürdüğünüz bozanın üzerine tarçın serpmek ve birkaç tane kavrulmuş leblebi koymak hem geleneksel tada bir adım daha yaklaşmanızı sağlar, hem de daha sevimli bir sunum olur.

BOZA NASIL YAPILIR? USTASINDAN EVDE BOZA YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Malzemeler:

3 su bardağı bulgur

2 kahve fincanı pirinç

3 su bardağı toz şeker

1 su bardağı eski boza ya da 1 kibrit kutusu büyüklüğünde maya

Nasıl yapılır?

Bulguru akşamdan bol su ile ıslatın.

Ertesi gün bulguru ve pirinci tencereye alıp üzerine su ekleyerek tahıllar iyice ezilene kadar pişirin.

Mikserle çırptığınız malzemeyi ince bir süzgeçten geçirip tencereye alın.

İçine şekeri ekleyin ve kısık ateşte şeker eriyene kadar karıştırın.

Ocaktan alıp arada karıştırarak ılınmaya bırakın.

Ilınan karışımın içine eski bozayı ya da ılık suyla açtığınız mayayı ekleyin.

İyice karıştırın.

Ardından ağzını kapatıp 20-25 derece sıcaklıkta arada karıştırarak 2-3 gün bekletin.

Üzerinde göz göz kabarcıklar oluşan bozanız içilmeye hazır hale gelmiş demektir.

Buradan sonra serin bir yere ya da buzdolabına alın.

Bozayı üzerine tarçın ve sarı leblebi ekleyerek soğuk servis edin. Afiyet olsun…

BOZANIN FAYDALARI NELERDİR?

Sıvı ekmek olarak da adlandırılan boza, vücuda yararlı pek çok vitamin ve mineral içerir. Mayalanması sırasında ortaya çıkan bazı yararlı bakteriler mide florasını tazeler ve sindirim sistemini düzenler. Kanserden koruyan boza ayrıca laktik bakteriler sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek antioksidan etki gösterir.