Boşnak Mantısı Nasıl Yapılır? En Güzel Boşnak Mantısı Tarifi Ve Yapılışı

Boşnak mantısı yapmak için öncelikle eksiksiz şekilde malzemeleri hazırlamak gerekir. Daha sonra ise tarife uygun olarak yemeğin yapımına geçilmelidir. Vereceğimiz tarif ile çok güzel bir Boşnak mantısı yapma şansınız bulunmaktadır.



Boşnak Mantısı Nasıl Yapılır?



Boşnak mantısı nefis tadı ve ilgi çekici görünüşü ile çok sevilmektedir. Bu lezzetli yemeği yapmak için iç harç ve hamur hazırlamak gerekir. Hazırlanan hamur uygun bir şekilde kesildikten sonra iç harç ile buluşur ve yemek pişirilir. Bu yemeği verilen tarife göre adım adım giderek kolayca yapabilirsiniz.



En Güzel Boşnak Mantısı Tarifi ve Yapılışı



Kaç kişilik: 6-8

Hazırlama: 60 dakika

Pişirme: 50 dakika



Malzemeler



Hamuru İçin:



- 1 kg un ( Hamur kıvamına göre alabildiği kadar daha çok ekleyebilirsiniz.)

- Tuz

- Su



İç Harcı İçin:



- 1 kg kıyma

- 2 adet soğan

- 1 paket tereyağı

- Tuz ve karabiber



Boşnak Mantısı Yapılışı



1. Öncelikle hamuru hazırlamanız gerekmektedir. Bunun için un, su ve tuz karışımı yapılmaktadır.



2. Yapılan karışımdan pürüzsüz bir hamur elde edilince bu hamurdan 2 ya da 3 beze kesin. Bezeleri yuvarladıktan sonra, üzeri ıslak bezle örtülmüş olan bir kapta dinlendirin. Bu arada kıyma, tuz, karabiber ve soğanı iyice karıştırıp iç harcı hazırlayın.

3. Dinlenen bezelerden birini alarak masanızın boyutuna göre iyice açın. Bu aşamada oklava ile iyice açılmış olan hamurun üzerini sıvı yağla yağlayın. Yapabildiğiniz kadar ince bir hale getirin.



4. Açılan hamurun en uç kısmına iç harcı koyun ve şerit şeklinde katlayın. Erittiğiniz tereyağı ile yağlayarak kol böreği gibi sarın. Hamuru kıvırdıkça çeke çeke sarın.



5. Sarma işlemi bitince hamuru 2-3 cm genişliğinde keserek tepsiye dizin. Her bezeye aynı işlemi yapın. Yaklaşık olarak 45-50 dakika fırında pişirin. Pişip ılıyan mantıya yoğurt ekleyerek servis yapabilirsiniz.