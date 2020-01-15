Börekten kurabiyeye hamur işlerinde sirkenin etkisi

Özellikle kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzeti börek hamuru için sirke kullanımı tercih edilir. Çünkü, pişi veya sigara böreği gibi kızartılacak börek çeşitlerinin sıvı yağını daha az çekmesine yardımcı olur. Böylece daha hafif ve lezzetli bir börek olmasının yanı sıra böreğinizin hem kabarmasını hem de çıtır çıtır olmasını sağlar.

Pastaneden alınan poğaça nefistir ama evde hazırlanan sıcacık poğaçanın da tadı bir başkadır. Özellikle kahvaltı ve çay saatlerinde tadına doyum olmuyor. Evde de enfes poğaçalar yapmanın en önemli püf noktası, sirkedir. Mayalı hamurdan hazırlanan poğaçalar da sirke kullanılınca hem yumuşacık olur hem de uzun süre bayatlamaz.

Kurabiyeler, tatlısından tuzlusuna mis gibi kokusuyla çay saatlerinin vazgeçilmezi. Kurabiye hamuruna sirke ekleyerek ağızda dağılan nefis kurabiyeler elde edebilirsiniz. Ayrıca, özellikle tuzlu kurabiyeleri kapalı kaplarda muhafaza etmek isterseniz, hamurunda sirke kullanılması uzun süre saklanmasına yardımcı olacaktır.

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