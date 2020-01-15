MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriBörekten kurabiyeye hamur işlerinde sirkenin etkisi
GeriMutfak Tüyoları Börekten kurabiyeye hamur işlerinde sirkenin etkisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 15.01.2020 - 17:11,Son Güncelleme:/

Börekten kurabiyeye hamur işlerinde sirkenin etkisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Börekten kurabiyeye hamur işlerinde sirkenin etkisi
Abone Olgoogle-news

Pek çoğumuz hamurumuzun yumuşacık, puf puf kabarmasını ve kıyır kıyır olmasını isteriz. Bu yüzden poğaçadan kurabiyeye pek çok tarifte sirke kullanarak güzel sonuçlar alabileceğimizi düşünürüz. Peki, hamur yoğururken sirke kullanarak dilediğimiz sonucu elde edebiliyor muyuz? Bakın, hamura sirke ekleyince neler oluyor...

Özellikle kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzeti börek hamuru için sirke kullanımı tercih edilir. Çünkü, pişi veya sigara böreği gibi kızartılacak börek çeşitlerinin sıvı yağını daha az çekmesine yardımcı olur. Böylece daha hafif ve lezzetli bir börek olmasının yanı sıra böreğinizin hem kabarmasını hem de çıtır çıtır olmasını sağlar.

Pastaneden alınan poğaça nefistir ama evde hazırlanan sıcacık poğaçanın da tadı bir başkadır. Özellikle kahvaltı ve çay saatlerinde tadına doyum olmuyor. Evde de enfes poğaçalar yapmanın en önemli püf noktası, sirkedir. Mayalı hamurdan hazırlanan poğaçalar da sirke kullanılınca hem yumuşacık olur hem de uzun süre bayatlamaz.

Kurabiyeler, tatlısından tuzlusuna mis gibi kokusuyla çay saatlerinin vazgeçilmezi. Kurabiye hamuruna sirke ekleyerek ağızda dağılan nefis kurabiyeler elde edebilirsiniz. Ayrıca, özellikle tuzlu kurabiyeleri kapalı kaplarda muhafaza etmek isterseniz, hamurunda sirke kullanılması uzun süre saklanmasına yardımcı olacaktır.

Amazon Türkiye indirimli mutfak ürünleri için tıklayın!

Mutfakta enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacak 5 ipucu
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi