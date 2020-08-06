Bonfile nasıl pişirilir? Et nasıl mühürlenir, neden fırına atılır?

Bonfile kendiliğinden yumuşak ve lezzetli bir et olduğu için çok fazla marine etmenize gerek yoktur. Etin suyunu kağıt havluyla kuruladıktan sonra üzerine tuz ve karabiber serpmeniz yeterlidir.

Pişirme aşamasına geldiğimizde en önemli faktör etin doğru mühürlenmesidir. Et söz konusu olduğunda mühürleme, etin iki tarafını yüksek ateşte kızdırılmış tavada kızartarak suyunu içine hapsetme yöntemi olarak tanımlanır.

BONFİLE PİŞİRİRKEN DOĞRU TAVA SEÇİN, TAVA SICAK OLMALI

Mühürleme için doğru bir tavaya ihtiyacınız var. Mühürleme tavası ısıyı eşit oranda dağıtan, kalın tabanlı, mümkünse demir ya da granit döküm, ızgara izleri olan bir tava olmalıdır.

Eti koymadan önce tavanın iyice ısındığından emin olun. Demir döküm tavalarda ısınma süresi 10 dakikayı bulabilir. Bonfile yağsız bir et olduğu için tavayı zeytinyağıyla hafifçe yağlamanızı tavsiye ediyoruz. Ardından eti tavaya yerleştirebilirsiniz.

3-5 DAKİKA MÜHÜRLEME BİR YÜZ İÇİN YETERLİDİR

Mühürleme süresi, eti ne seviyede pişmiş sevdiğinize göre değişir. Az pişmiş et seviyorsanız ilk yüzü 3 dakika kadar mühürlemeniz yeterlidir. Daha iyi pişmiş etler sevenler ise mühürlemeyi 5 dakikaya kadar uzatabilir. Bunu ilk seferde tam ayarlayamasanız bile deneme yanılma yöntemiyle kendi ayarınızı tutturmayı zamanla öğrenebilirsiniz.

Bu sürenin sonunda etinizi çevirip arka tarafını da 3 ila 5 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Et pişerken asla içi pişmiş diye çatal, bıçak vs. batırmaya kalkışmayın. Bu hareketi yapmak eti mühürlemenin getirdiği faydayı tamamen ortadan kaldırır, çatalın ve bıçağın açtığı deliklerden etin suyu akar gider.

BONFİLEYİ DİNLENDİRMEDEN DİLİMLEMEYİN

Eti ikinci yüzü de mühürlendikten sonra tavadan alın. Tavadan aldıktan sonra da etin 3-4 dakika boyunca kendi sıcaklığı nedeniyle pişmeye devam ettiğini unutmayın. Bu nedenle servis kıvamına tam erişmeden biraz önce etinizi tavadan alırsanız iyi olur. Eti kesinlikle hemen kesmeye ya da dilimlemeye kalkışmayın. Hemen kesilen etin suyu akar. Dinlenme 4-5 dakikalık dinlenme süresinin ardından dilimleyebilirsiniz.

ET NEDEN ÖNCE TAVADA SONRA FIRINDA PİŞİRİLİR?

Zaman zaman etin tavada mühürlendikten sonra fırına koyulduğunu da görmüşsünüzdür. Bunu siz de yapmalı mısınız? Bu sorunun cevabı da etin kalınlığında yatıyor. 2-3 santimetre kalınlığındaki bir bonfileyi fırınlamanıza gerek yoktur ancak daha kalın etleri mühürledikten sonra fırınlamanızda fayda var. Böylece etinizin içi ve dışı daha dengeli pişebilir. Kalın eti tamamen tavada pişirmeye çalışırsanız ısı içine işleyene kadar dış yüzeyi yanabilir ya da kuruyabilir.

Eti mühürleme yaptığınız tavada fırına koymanızı da tavsiye ediyoruz. Tava zaten sıcak olduğundan daha sağlıklı bir pişirme elde edersiniz. Sıcak tavadan soğuk fırın kapına geçirdiğiniz etin sıcaklığı bir anda düşer. Eğer tavanız fırına girebilen cinsten değilse, eti tavadan almadan önce fırın kabını da fırınla birlikte güzelce ısıtmanız bu sorunu bir nebze de olsa ortadan kaldıracaktır.

BONFİLE NASIL PİŞİRİLİR?

Malzemeler:

500 gram parça bonfile

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Nasıl yapılır?

Eti pişirmeye başlamadan yarım saat kadar önce buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin.

Fırına dayanıklı döküm ızgara tavayı ocağa koyup altını açın ve 10 dakika kadar ısıtın.

Etin üzerine zeytinyağı gezdirin; deniz tuzu ve karabiber serpin.

Elinizle ovalayarak tuz ve karabiberi ete yedirin.

Eti tavaya ılın.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

Etin tüm yüzlerini 3’er dakika tavada mühürleyin.

Mühürlenen eti tavadan çıkarmadan fırına verin.

Eti 10 dakika da fırında pişirdikten sonra tavadan alıp 2-3 dakika dinlendirin.

Ardından dilimleyip buharda sebzeler, püre ya da kızartma patatesle servis edin. Afiyet olsun…