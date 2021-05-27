Bolonez sos tarifi: Bolonez sos nasıl yapılır?

Soslar, makarnaya bambaşka bir lezzet katıyor. Kıyma ile hazırlanan bolonez sos da bunlardan biri. Kolay bir şekilde hazırlayacağınız bu sosu böreklerinizde veya diğer yemeklerinizde de kullanabilirsiniz. Eğer denemek isterseniz, bolonez sos tarifi ve malzeme listesi hemen aşağıda.

MALZEMELER:

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet havuç

1 adet domates

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

Kırmızı pul biber

Tuz

NASIL YAPILIR?

İlk olarak soğanı soyup küçük küçük doğrayın. Ardından tavaya alıp zeytinyağında kavurun. Sarımsakları da soyup ezin ve tavaya ekleyin. Daha sonra salça ve kıymayı da ilave edip kavurmaya devam edin. Bu sırada havuç ve domatesi de rendeleyin. Kıyma suyunu salıp çektikten sonra domates ve havucu ekleyin. Havuçlar pişince baharatları ve çok az miktarda su ilave edin. Kıvamını alınca ocaktan alın.