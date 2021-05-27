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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 27.05.2021 - 17:07 | Son Güncelleme:

Bolonez sos tarifi: Bolonez sos nasıl yapılır?

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Bolonez sos tarifi: Bolonez sos nasıl yapılır?

Bolonez sos, makarnaya ayrı bir tat katıyor. Yapımı pratik olmasının yanı sıra çok da lezzetli. Ayrıca makarnanın yanı sıra yemeklerde de kullanabilirsiniz. Peki bolonez sos nasıl yapılır? İşte bolonez sos tarifi...

Soslar, makarnaya bambaşka bir lezzet katıyor. Kıyma ile hazırlanan bolonez sos da bunlardan biri. Kolay bir şekilde hazırlayacağınız bu sosu böreklerinizde veya diğer yemeklerinizde de kullanabilirsiniz. Eğer denemek isterseniz, bolonez sos tarifi ve malzeme listesi hemen aşağıda.

MALZEMELER:

300 gram kıyma
1 adet kuru soğan
1 adet havuç
1 adet domates
3 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
Kırmızı pul biber
Tuz

NASIL YAPILIR?

İlk olarak soğanı soyup küçük küçük doğrayın. Ardından tavaya alıp zeytinyağında kavurun. Sarımsakları da soyup ezin ve tavaya ekleyin. Daha sonra salça ve kıymayı da ilave edip kavurmaya devam edin. Bu sırada havuç ve domatesi de rendeleyin. Kıyma suyunu salıp çektikten sonra domates ve havucu ekleyin. Havuçlar pişince baharatları ve çok az miktarda su ilave edin. Kıvamını alınca ocaktan alın.

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