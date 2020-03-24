Bol vitaminli, hastalık düşmanı zeytinyağlı zılk sarması

Malzemeler:

500 gram dolmalık kırık pirinç

2 yemek kaşığı tepeleme biber salçası (isteğe göre tatlı veya acı)

2 yemek kaşığı tepeleme domates salçası

1 demet maydanoz

1-2 dal taze nane

1 orta boy soğan

1 dal taze sarımsak veya 4-5 diş kuru sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

Yarım kahve fincanı nar ekşisi

1 su bardağı zeytinyağı

Tuz

2 bağ pazı

Yapılışı:

Pazı yapraklarının saplarını koparıyoruz. Yıkadıktan sonra tencerede kaynatılan suya batırılıp çıkarılır hemen soğuk suya atıyoruz. Yaprakları istediğiniz ölçüde yaprağın büyüklüğüne göre kesebilirsiniz. Ben genelde dörde bölüyorum.

İç harcı için önce pirinçleri yıkayıp süzüyoruz. Geniş bir kapta ince doğranan maydanoz nane, sarımsak, soğan ve diğer tüm malzemeleri ekleyip iyice karıştırıyoruz.

Yapraklarımıza iç harcı yerleştirip tıpkı asma yaprağı sarar gibi ince ince sarıyoruz. Sararken kenarlarını içe katlamanıza gerek kalmadan sarabilirsiniz.

Tenceremize sarmalarımızı yerleştirip üzerine sarmaların üzerini 1 parmak geçecek kadar su koyuyoruz. Pişerken açılmaması için sarmaların üzerine bir tabak yerleştiriyoruz. 15 dakika bu şekilde pişiriyoruz. Sonrasında tabağı çıkartıp ağzını kapatıp altı kısık ateşte 30- 45 dakika kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun…

Servis önerisi: Sarımsaklı yoğurt ve limon ile servis edebilirsiniz.

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