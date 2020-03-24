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Haber Giriş: 24.03.2020 - 12:02,Son Güncelleme:/

Bol vitaminli, hastalık düşmanı zeytinyağlı zılk sarması

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Bol vitaminli, hastalık düşmanı zeytinyağlı zılk sarması
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Değerli okurlarım, bu tarifimde içerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklarla mücadele konusunda etkili olan ve tarifimin ana malzemesini oluşturan pazı ile karşınızdayım. Hemen hemen her bölgede ve şehirde rahatlıkla bulunabilen bu sebze, A, C ve K vitaminlerini içermesi dolayısıyla oldukça yararlı. Ayrıca folik asit, kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından zengin. İşte, Hatay yöresinde “Zılk sarması” olarak da bilinen zeytinyağlı pazı için malzeme listesi ve tarifin yapılış adımları…

Malzemeler:

500 gram dolmalık kırık pirinç

2 yemek kaşığı tepeleme biber salçası (isteğe göre tatlı veya acı)

2 yemek kaşığı tepeleme domates salçası

1 demet maydanoz

1-2 dal taze nane

1 orta boy soğan

1 dal taze sarımsak veya 4-5 diş kuru sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

Yarım kahve fincanı nar ekşisi

1 su bardağı zeytinyağı

Tuz

2 bağ pazı

Bol vitaminli, hastalık düşmanı zeytinyağlı zılk sarması

Yapılışı:

Pazı yapraklarının saplarını koparıyoruz. Yıkadıktan sonra tencerede kaynatılan suya batırılıp çıkarılır hemen soğuk suya atıyoruz. Yaprakları istediğiniz ölçüde yaprağın büyüklüğüne göre kesebilirsiniz. Ben genelde dörde bölüyorum.

İç harcı için önce pirinçleri yıkayıp süzüyoruz. Geniş bir kapta ince doğranan maydanoz nane, sarımsak, soğan ve diğer tüm malzemeleri ekleyip iyice karıştırıyoruz.

Yapraklarımıza iç harcı yerleştirip tıpkı asma yaprağı sarar gibi ince ince sarıyoruz. Sararken kenarlarını içe katlamanıza gerek kalmadan sarabilirsiniz.

Tenceremize sarmalarımızı yerleştirip üzerine sarmaların üzerini 1 parmak geçecek kadar su koyuyoruz. Pişerken açılmaması için sarmaların üzerine bir tabak yerleştiriyoruz. 15 dakika bu şekilde pişiriyoruz. Sonrasında tabağı çıkartıp ağzını kapatıp altı kısık ateşte 30- 45 dakika kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun…

Servis önerisi: Sarımsaklı yoğurt ve limon ile servis edebilirsiniz.

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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