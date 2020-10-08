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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 08.10.2020 - 17:14 | Son Güncelleme:

Boğazaltı kebabı nedir? Boğazaltı kebabı nasıl yapılır?

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Boğazaltı kebabı nedir? Boğazaltı kebabı nasıl yapılır?
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Boğazaltı kebabı, Türkiye'nin lezzet başkentlerinden Gaziantep'te karşımıza çıkan bir kebap türü. Peki boğazaltı kebabı hayvanın neresinden yapılıyor? Boğazaltı kebabı nasıl bir kebap diye merak edenler için işte cevabı...

Gaziantep mutfağının kebaplarından olan boğazaltı kebabı kuzunun bademciğinden yapılan kebaba verilen isimdir.

Kentte "baazaltı" da denen boğazaltı, etin çok popüler bir parçası olmadığından oldukça ekonomiktir.

Uykuluk nedir, nasıl pişirilir
Uykuluk nedir, nasıl pişirilir?

Yağlı bir et olan boğazaltı, doğru baharatlar ve doğru pişirme yöntemiyle çok lezzetli olabilir.

Ciğer kebap gibi şişte pişirilen boğazaltı çok bilinmemekle birlikte, tiryakilerini yaratmış bir kebap türüdür.

Patlıcan Kebabı | Mucize Lezzetler
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