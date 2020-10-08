Boğazaltı kebabı nedir? Boğazaltı kebabı nasıl yapılır?

Gaziantep mutfağının kebaplarından olan boğazaltı kebabı kuzunun bademciğinden yapılan kebaba verilen isimdir.

Kentte "baazaltı" da denen boğazaltı, etin çok popüler bir parçası olmadığından oldukça ekonomiktir.

Yağlı bir et olan boğazaltı, doğru baharatlar ve doğru pişirme yöntemiyle çok lezzetli olabilir.

Ciğer kebap gibi şişte pişirilen boğazaltı çok bilinmemekle birlikte, tiryakilerini yaratmış bir kebap türüdür.