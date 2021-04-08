Blondie tarifi: Blondie nasıl yapılır?

Islak ve yumuşak kıvamıyla brownie kek hepimizin favorisi. Kahveyle hazırlanan blondie'yi de çok seveceksiniz. Çay saatlerinize lezzet katacak bu nefis kekin tarifini sizler için derledik. Denemeye ne dersiniz?

MALZEMELER:

2 adet yumurta

100 gram tereyağı

1 su bardağı un

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı filtre kahve

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı damla çikolata ya da fındık

NASIL YAPILIR?

Tereyağını eritin. Daha sonra bir kaba alarak üzerine şeker ekleyin ve çırpın. Ardından yumurtayı da ilave edin birkaç dakika daha çırpın. Başka bir kasede de un, kahve, vanilya ve kabartma tozunu karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı, tereyağlı yumurtalı karışıma ekleyip mikserin düşük hızıyla çırpın. En son damla çikolataları da ilave edip karıştırın.

Pişirme kağıdı serilmiş kare fırın kabına kek hamurunu yayın. Kekinizi önceden 170 derecede ısıtılmış fırına verin. 25 dakika kadar pişirdikten sonra keki fırından çıkarın. Ilındıktan sonra servis edebilirsiniz.