Blanching pişirme yöntemi nedir?

Fransızca bir kelime olan Blanch, Fransız mutfağında sıklıkla kullanılan bir teknik.

Blanching için temel ve tam bir pişirme yöntemi demek yerine bir ön pişirme de diyebiliriz.

Profesyonel mutfaklarda daha çok kullanılır. Sebzelerin kaynar suda hızlıca çıkarılıp ardından buzlu suda şoklama yöntemiyle pişirilmesi olan bu işlem sebzelerin rengini ve vitaminini korumayı amaçlıyor. Bu yöntemi aynı zamanda buzlukta sebzeleri uzun süre saklamak için de kullanabilirsiniz.

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