Hürriyet LezizzTariflerBisküvili pasta tarifi (Videolu)
#bisküvili pasta#bisküvili pasta tarifi#bisküvili pasta videolu tarifi#bisküvili pasta nasıl yapılır?#bisküvili pasta malzemeleri
Bisküvili pasta tarifi (Videolu)

Bisküvili pasta tarifi (Videolu)

Çocukluk anılarının en tatlı köşesinde yer alan bisküvili pasta, ev yapımı kakaolu pudingi ve çıtır bisküvilerin uyumuyla enfes bir lezzet sunuyor. Dakikalar içinde hazırlanan ve dinlendikçe lezzeti oturan bu klasik tarif, ani gelen misafirler için kurtarıcı tatlılardan biri oluyor. Ev yapımı pudingin leziz kıvamıyla dışarıdan alınan tatlıları aratmayan bisküvili pasta, üzerine serpilen Antep fıstığı ile lezzeti artıyor. İşte, bisküvili pasta için videolu tarifi ve malzemeleri...

Bisküvili pasta tarifi (Videolu)
Bisküvili pasta tarifi (Videolu)
Bisküvili pasta tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 4 yemek kaşığı un
  • 4 yemek kaşığı kakao
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 6 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilya
  • 3 paket bisküvi

Üzeri için:

  • Toz Antep fıstığı
Nasıl Yapılır
  1. Pudingin hazırlanması
    Bir tencereyi orta ateşte ocağa alıp sütü, şekeri, unu ve kakaoyu ekleyip karıştırın.Kıvam aldıktan sonra vanilya ve tereyağını ekleyip ocağın altını kapatın.
  2. Birleştirme aşaması
    Uygun bir kaba sırasıyla bir kat bisküvi bir kat puding olacak şekilde tüm malzemeyi yayın. Buzdolabına alıp 1-2 saat soğutun.
  3. Servis aşaması
    Üzerlerini toz Antep fıstığı ile süsleyerek servis edin.
  4. Afiyet olsun!
