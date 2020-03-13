Biraz da salata...

PANCAR SALATASI

4 kişilik

Gerekli malzeme:

3 adet orta boy pancar

2 su bardağı yoğurt

1 kahve fincanı kadar mayonez

2 diş sarımsak

Tuz

* Pancarları yıkayıp haşlayın. Soğuyunca kabuğunu soyup rendeleyin.

* Ezilmiş sarımsak, yoğurt ve mayonezi tuz ilavesiyle bir kapta çırpıp pancarı ekleyin ve karıştırın. Soğuk olarak servis yapın.

YOĞURTLU HAVUÇ & KEREVİZ SALATASI

4 kişilik

Gerekli malzeme:

1 adet kereviz

1 adet havuç

1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

Zeytinyağı

* Havuç ve kerevizi soyup rendeleyin. Ezilmiş sarımsakları yoğurda ilave edin. Tuz ve rendelediğiniz sebzeleri ekleyip hepsini karıştırın. Servis tabağına alıp üzerine sızma zeytinyağı gezdirerek soğuk servis yapın.

CEVİZLİ KABAK SALATASI

4 kişilik

Gerekli malzeme:

2-3 adet kabak

250 gram süzme yoğurt

2 çorba kaşığı mayonez

2-3 diş sarımsak

1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi

Tuz

Üzeri için:

2-3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

* Kabakları yıkayıp kurulayın. Sap kısımlarını kesip kabakları rendeleyin. Üzerine bir tutam tuz serpip avucunuzda sıkarak fazla suyunu alın.

* Sarımsakları soyup ezin. Süzme yoğurda ekleyin. Mayonez ve biraz tuz ilave edip yoğurdu iyice çırpın. Sarımsaklı yoğurdu kabağa ilave edip kaşıkla karıştırın. Servise kadar buzdolabında muhafaza edin.

* Servisten öce küçük bir tavada zeytinyağını toz biberle kızdırın. Salatayı servis tabağına alıp üzerine biberli yağı gezdirerek döküp servis yapın.

*** Kabak yerine havuç, kırmızı veya beyaz lahana, kereviz kullanarak aynı malzeme ile yoğurtlu havuç salatası da yapabilirsiniz.Lahana salatasına 1 adet rendelenmiş yeşil elma ilave edebilirsiniz. Salatayı buzdolabında kapalı olarak 2 gün aynı tazelikte muhafaza edebilirsiniz.

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