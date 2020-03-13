Biraz da salata...
Salata en pratik ve sağlıklı seçeneklerden biri. Ancak "salata" başlığının altı o kadar dolu ki... Meze tarzı hazırlananlardan özel soslulara, üzerine sıcacık ızgara yapılmış peynirlerin balıkların eklendiği yeşil salatalardan bulgur, buğday, kinoa veya makarna ile zenginleştirilmiş soğuk salatalara... Saymakla bitmez. Salata çok kolay uydurulabilen yemekler kategorisine de girer bana göre... Birbirine yakışan malzemeyi bir kasede buluştur, biraz limon, sirke, biraz zeytinyağı ile tamamdır. Bu hafta yoğurtlu 3 salata tarifimle tüm okurlara sağlıklı ve lezzetli sofralar diliyorum.
PANCAR SALATASI
4 kişilik
Gerekli malzeme:
3 adet orta boy pancar
2 su bardağı yoğurt
1 kahve fincanı kadar mayonez
2 diş sarımsak
Tuz
* Pancarları yıkayıp haşlayın. Soğuyunca kabuğunu soyup rendeleyin.
* Ezilmiş sarımsak, yoğurt ve mayonezi tuz ilavesiyle bir kapta çırpıp pancarı ekleyin ve karıştırın. Soğuk olarak servis yapın.
YOĞURTLU HAVUÇ & KEREVİZ SALATASI
4 kişilik
Gerekli malzeme:
1 adet kereviz
1 adet havuç
1 su bardağı süzme yoğurt
2 diş sarımsak
Tuz
Zeytinyağı
* Havuç ve kerevizi soyup rendeleyin. Ezilmiş sarımsakları yoğurda ilave edin. Tuz ve rendelediğiniz sebzeleri ekleyip hepsini karıştırın. Servis tabağına alıp üzerine sızma zeytinyağı gezdirerek soğuk servis yapın.
CEVİZLİ KABAK SALATASI
4 kişilik
Gerekli malzeme:
2-3 adet kabak
250 gram süzme yoğurt
2 çorba kaşığı mayonez
2-3 diş sarımsak
1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi
Tuz
Üzeri için:
2-3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
* Kabakları yıkayıp kurulayın. Sap kısımlarını kesip kabakları rendeleyin. Üzerine bir tutam tuz serpip avucunuzda sıkarak fazla suyunu alın.
* Sarımsakları soyup ezin. Süzme yoğurda ekleyin. Mayonez ve biraz tuz ilave edip yoğurdu iyice çırpın. Sarımsaklı yoğurdu kabağa ilave edip kaşıkla karıştırın. Servise kadar buzdolabında muhafaza edin.
* Servisten öce küçük bir tavada zeytinyağını toz biberle kızdırın. Salatayı servis tabağına alıp üzerine biberli yağı gezdirerek döküp servis yapın.
*** Kabak yerine havuç, kırmızı veya beyaz lahana, kereviz kullanarak aynı malzeme ile yoğurtlu havuç salatası da yapabilirsiniz.Lahana salatasına 1 adet rendelenmiş yeşil elma ilave edebilirsiniz. Salatayı buzdolabında kapalı olarak 2 gün aynı tazelikte muhafaza edebilirsiniz.
Instagram: @chefgulhankara
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