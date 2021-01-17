MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüBir torba ve kütükle işe başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
GeriYemek Kültürü Bir torba ve kütükle işe başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yemek Kültürü
İHA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

Bir torba ve kütükle işe başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir torba ve kütükle işe başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Abone Olgoogle-news

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yaşayan Nizam Kara, hobi olarak bir kütük ve bir torba ile istiridye üretmeye başladı. Kısa sürede hobisini işe dönüştüren Kara, evinin alt katını istiridye üretim merkezi haline getirdi.

15
  • Bir torba ve kütükle işe başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
  • Bir torba ve kütükle işe başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
  • Bir torba ve kütükle işe başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
  • Bir torba ve kütükle işe başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yaşayan Nizam Kara, hobi olarak bir kütük ve bir torba ile istiridye üretmeye başladı. Kısa sürede hobisini işe dönüştüren Kara, evinin alt katını istiridye üretim merkezi haline getirdi.

7
Vegan ve vejetaryenlerin vazgeçilmezi istiridye mantarı tarifleri
Vegan ve vejetaryenlerin vazgeçilmezi istiridye mantarı tarifleri

Hilal beldesinde Nizam Kara, bir süre önce hobi olarak evinin alt katında istiridye mantarı üretmeye başladı. Bir torba ve bir kütük alarak istiridye mantarı üreten Kara, daha sonra işini büyütmeye karar verdi. Evinin alt katını tamamen istiridye üretim merkezi haline getiren Kara, şimdilerde siparişlere yetişemez duruma geldi.

Bir torba ve kütükle işe başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Çalışmaları ile ilgili bilgi veren Nizam Kara, bölgede mantarın sadece ilkbahar mevsiminin başlarında belirli alanlarda yetiştiğini söyledi.

Bir torba ve kütükle işe başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Kara, "Ben de merak ettim, araştırdım, soruşturdum. Araştırmalarım sonucunda mantarı sadece ilkbaharda değil normal olarak üretebileceğimizi öğrendim. Öğrendikten sonra tohum sipariş ettim, yetiştirme konusunda bilgiler edindim. Bir torba ve bir kütük ile yetiştirmeye başladım. İlk olarak hobi amaçlı yetiştirdim istekler gelmeye başladı. Siparişlere yetişemeyince evimin alt katını komple üretime ayırdım. Uludere bölgesine istiridye mantarını ilk ben ürettim. Torbada ve kütükte olmak üzere iki şekilde üretim yapıyorum. Kütüklerin kuluçka süresi 40 gün oluyor, torbaların ise 18-20 gün arası karanlık bir ortamda 20-22 sıcaklık derecesinde bekletiyorum açtığım deliklerden oksijen aldığı yerlerden mantar çıkıyor" dedi.

Lor Peynirli Mantar Dolması | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Lor Peynirli Mantar Dolması var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi