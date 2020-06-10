Bir anda bastıran yaz sıcaklarına karşı nefis buzlu çay tarifleri

Serinlemek isteyenler, bu ev yapımı buzlu çayın tarifine bayılacaklar. Limonun ferahlatıcı etkisiyle de tadı ve keyfi katlanan ev yapımı buzlu çayın malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. İşte pratik ve lezzetli ev yapımı buzlu çay tarifimiz...

Buzlu çay yaz aylarında serinlemek için bol bol tüketilen ve çok sevilen içeceklerden. Üstelik evde de yapılabilecek kadar pratik. Bu tarifimizi buzlu çayını şeftalili sevenler için hazırladık. Siz de yaz sıcaklarına şeftalili buzlu çayla dur demek isterseniz hadi tarife geçelim.

Çileğin buzlu çaya lezzet katmak için çok uygun bir meyve olduğunu biliyor muydunuz? Gerçekten de mevsiminde çileklerle yapılan buzlu çayın tadına doymak imkansız. Siz de evde farklı ve lezzetli bir buzlu çay yapmak için bir tarif arıyorsanız hemen aşağı kaydırın.

Ice tea ya da Türkçe adıyla buzlu çay hayatımıza geç girdi ama kendini çok sevdirdi; ne de olsa çay insanlarıyız. Buzlu çayı çeşitli meyvelerle tatlandırmak da mümkün. Bunun akla ilk gelen örneği limon. İşte limonlu buzlu çay tarifi...

Buzlu çay özellikle yaz aylarında zevkle tüketilen soğuk içeceklerden. Üstelik çeşit çeşit meyvelerle lezzetini taçlandırmak da mümkün. Biz bu tarifimizde orman meyveli bir buzlu çay deneyelim dedik, çok da beğendik. Siz de denemek isterseniz işte tarifimiz...

Türkçe adı gülhatmi olan hibiskus çiçeğinin meyveleriyle yapılan bu buzlu çay, ekşi lezzetlerden hoşlananlar için geliyor. Yapılışı çok pratik olan hibiscus iced tea'nin kırmızı rengi de göz zevkinize hitap ediyor. Özel günler için kolayca yapılabilecek farklı bir içecek tarifi ararsanız mutlaka deneyin.