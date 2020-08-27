Bin bir emekle üretiliyor, fiyatı dudak uçuklatıyor

Pazarda, markette değil müzayede salonlarında satılan Yübari kavunu, sadece çok zengin kişilerin ağzını tatlandırabiliyor. Örneğin 2018 yılında bir çift Yübari King, 3,2 milyon Japon yenine yani 29 bin Amerikan dolarına sarılmıştı.

İki farklı doğal kavun türünün melezi olan Yübari, sıcaklık kontrolü uygulanan özel seralarda 100 günde yetişiyor. Bitkilerin bir dalından sadece bir meyve çıkıyor ve üreticiler bu meyveye gözleri gibi bakıyor. Her gün silinerek tozu alınan Yübari kavunlarına güneşten korunmaları ve hızla olgunlaşmamaları için kağıttan şapkalar giydiriliyor.

Yübari'nin bu kadar pahalıya satılmasının sebebinin seçim süreci olduğu da söylenebilir. Özel müfettişler bu kavunları koklayıp kabuğuna tıklatınca çıkan sesi dinleyerek, Yübari etiketine layık olanlarını aralarından seçiyor. Mükemmel bir Yübari kavununun dış yüzeyinin dantel gibi bir ağ görünümüyle kaplı olması gerekiyor.

Japonlar için meyve hediye etmek bir gelenek. Düğünlerde ya da kutlamalarda hediye edilecek böyle pahalı meyvelerin üretimi ise bir sektör. Ülkenin dört bir yanında pahalı meyve satıcılarıyla karşılaşmak mümkün. Buralarda kare karpuzlar ya da "güneşin yumurtası" denen mangolar bir nevi mücevher gibi cam muhafazalar içinde satılıyor. Bu mağazalarda Yübari kavunlarının tanesi binlerce dolara alıcı buluyor. Üretim süreci düşünüldüğünde, Yübari kavunu bu kadar pahalı olmayı hak ediyor gibi. Siz ne dersiniz?