Bilecik yemekleri - Bilecik'de ne yenir ve neyi meşhur? Bilecik mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Tarihi mekanları ve yoğun orman örtüsü ile Marmara Bölgesinin dikkat çeken illerinden biri olan Bilecik, Özellikle köklü Osmanlı kültürü, tarihi ve doğal güzelliğiyle misafirlerini büyülemektedir. Kendi içerisinde farklı lezzetlere ev sahipliği yapan bu il, yöresel mutfağıyla da oldukça merak edilmektedir. Şimdi bu Bilecik mutfağına lezzetli bir yolculuk yapalım.

Bilecik’te Ne Yenir ve Neyi Meşhur? Bilecik Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Bilecik ilinin yerel olarak üretilen pek çok yemek türü bulunmaktadır. Bu yemeklerin sevilmesinin en büyük nedeni doğal orman havasında beslenen büyük ve küçük baş hayvanların taze etlerinden kaynaklanır. Ayrıca geçmişten beri kullandıkları yöntemler de bu yörenin yemeklerini daha lezzetli hale getirmiştir. Geniş yemek yelpazesi olan bu il aynı zamanda kökenini de tarihinde almaktadır. Bu ilde en çok tercih edilen yemeklerin listesi ise şu şekildedir.

Bilecik Güveci

Gök Fasille

Parmak Köftesi

Bıldırcın Kebabı

Nohutlu Kebabı

Huris Tepsi

Büzme Tatlısı

Bilecik Güveci

Güveç Türkiye'nin çoğu yöresinde yapılan bir et yemeği türüdür. Ancak Birecik güveci ise bu yöreye yolu düşenlerin mutlaka tatması gereken bir lezzettir. İçerisinde kuş başı düve etleri, patates, patlıcan domates, biber, soğan, sarımsak, kuyruk yağı ve pul biber gibi baharatlar bulunur. Lezzetinin ana kaynağı ise odun fırınında tereyağı ile birkaç saat pişmesidir.

Gök Fasille

İsmi farklı gelse de Türkiye de herkes tarafından bilinen yeşil fasulye ile yapılmaktadır. Özelikle Bilecik yöresinde akşamları ana sıcak olarak tüketilen sulu bir yemek çeşitlerinden biridir. Bilecik’in temiz havasında yaz aylarında kurutulan yeşil fasulyeler daha sonra içerisine soğan, biber, salça ve baharatlar eklenerek yöredeki ismiyle gök fasille pişirilir. Tercihe göre içerisine barbunya ve haşlanmış nohut da atılabilir.

Parmak Köftesi

Et severlerin farklı bir lezzet olarak muhakkak tatmaları gereken bir lezzet olan parmak köftesi, Bilecik’te en çok tercih edilen köftedir. Kıyma ve baharatların karışımıyla hazırlanan köfte, parmak şeklini aldığı için bu isimle anılmaktadır. Odun közünde ya da tercihe göre yağda kızartılarak da pişirilen bu yemek yanında közlenmiş biber domates ile servis edilir.

Bıldırcın Kebabı

Göçmen bir kuş türü olan Bıldırcın etinden yapılan bir kebap türüdür. Beyaz et severler için harika bir lezzet halini alan bu kebap şu şekilde hazırlanır; Temizlenen bıldırcınlar önce tütsülenir, düdüklü tencerede haşlanarak pişirilir. Daha sonra patates, domates, biber ve baharatlarla birlikte tepsiye dizilerek fırınlanma işlemine geçilmektedir. Bu işlemler sonucunda oluşan Bıldırcın kebabı Bilecik’te özel günlerde en çok tercih edilen bir yemektir.

Nohutlu Kebabı

Tam bir protein deposu olan nohutlardan meydana gelen Bilecik iline özgü olan bir yemek olmaktadır. Bu yemeğin en önemli özelliği ise Konya ilinden getirilen nohutlar olmaktadır. Nohut, et, soğan ve baharatların bir araya getirilip kavrulmasıyla hazırlanan karışım, etin yağına bandırılmış el yapımı yufka ekmeğinin üzerine serilerek servis edilir.

Huris Tepsi

Bilecik yöresinde özellikle kalabalık ailelerde hazırlanarak, tepsi üzerinde servis edilen bir yemek çeşididir. Et, soğan, salça ve baharatlar kavrulur. Pişen karışım bir tepsinin ortasına boca edilir. Etrafına da et suyunda pişirilen pirinç pilavı dökülür. Koca bir tepsi üzerinden tüm ailenin hep birlikte yediği muhteşem bir lezzet şölenidir.

Büzme Tatlısı

Bu tatlıya Bilecik yöresinin genelde bayramlarda hazırlanıp şerbetlenen ev baklavası da denilebilir. Şeklinden dolayı bu ismi almıştır. El açması ince yufkaların içerisine tercihe göre fındık ya da ceviz katılarak büzülür. Bazı yörelerde ise ek olarak badem atılır. Tepsiye dizilir ve fırınlanır. Fırın içerisinde belli bir süre pişirilip kızardıktan sonra üzerine şerbet eklenerek dinlendirilir. Daha sonra da afiyetle yenilir.