Bıldırcın nasıl pişirilir? En güzel bıldırcın eti nasıl yapılır, ne kadar süre pişer?

Bıldırcın, sülüngiller familyasına ait olan bir kul türüdür. Bu kuş türü küçük ve tıknaz bir yapıya sahiptir. Kara kuşlarından olan bıldırcın yumurtası ve eti ile ünlüdür. Özellikle Osmanlı mutfağında sıklıkla tüketildiği bilinmektedir. Günümüzde ise birçok kişi bu kuşun etinin ve yumurtasının tadını çok sevmektedirler. Bıldırcın etini pişirmek için farklı yöntemler tercih edilebilir. Önemli olan bıldırcın etini kıvamında pişirmektir.

Bıldırcın Nasıl Pişirilir?

Bıldırcın etini iyi bir şekilde pişirmek için dikkat etmeniz gerekenler bulunmaktadır. Bazı hususlara dikkat ederek çok güzel bir bıldırcın eti yapabilirsiniz. Bıldırcın etinin şifalı bir etkisi de bulunmaktadır. Bu etin ağrı kesici görevi gördüğü bilinmektedir. Özellikle romatizma ağrıları için bıldırcın eti tavsiye edilmektedir. A ve E vitamini ihtiyacınızı karşılayan bıldırcın etinin böbrek rahatsızlıkları içinde olumlu katkıları vardır.

Tavada Bıldırcın Eti Pişirimi;

Tavada bıldırcın eti pişirmek için öncelikle bıldırcınları temizleyin ve iyice yıkayın. Sah sonra bıldırcınları ikiye veya dörde bölün. Bıldırcın etleri bu şekilde daha güzel pişecektir. Bıldırcın etlerini tencereye alarak üzerlerini geçecek kadar su ilave edin. Daha sonra suları çekilince az miktar yağ ekleyerek 5-10 dakika kadar kavurun.

Izgarada Bıldırcın Eti Pişirimi;

Izgarada yapılan bıldırcın etinin nefis olduğu bilinmektedir. Bunun için temizlenmiş ve yıkanmış bıldırcın etlerini yağ ve çeşitli baharatlar ile harmanlayın. Daha sonra etleri ızgaraya dizin ve kızarana kadar pişirin.

Fırında Bıldırcın Eti Pişirimi;

Fırında bıldırcın eti yapımı en yaygın pişirim yöntemlerinden birisidir. Birçok kişi bıldırcın etini genellikle fırında pişirmektedir. Öncelikle bıldırcınları temizleyin ve ortalarından ikiye yarın. İçini de temizlediğiniz bıldırcınları iyice yıkadıktan sonra sularının süzülmesi için bir kenara kaldırın.

Bir kap içerisinde tuz, yağ, kırmızı biber ve karabiberi karıştırın. Bu karışım ile bıldırcın etlerini iyice harmanlayın. Vaktiniz varsa eğer bıldırcın etlerini en az 2 saat buzdolabında dinlendirin. Daha sonra fırını 180 derecede açın ve ısıtın. Fırın tepsisine dizdiğiniz bıldırcınları fırına atın. Yaklaşık 40 dakika sonra bıldırcın etleri pişmiş olacaktır.

En Güzel Bıldırcın Eti Nasıl Yapılır, Ne Kadar Süre Pişer?

Bıldırcın etini iyi bir şekilde pişirmek için öncelikle yıkamanız ve temizlemeniz gerekmektedir. Temizlenen bıldırcın etlerini ikiye veya dörde bölmeniz daha rahat pişmesine yardımcı olmaktadır. Buna dikkat ederek bıldırcın etlerini kolayca pişirebilirsiniz.

Bıldırcın eti yağlı olan bir ettir. Bu eti tavada kızartacağınız zaman yağ miktarını buna göre ayarlamanız faydalı olacaktır. Bunun için bıldırcın etini kızartmadan önce su içerisinde bir süre haşlamanız doğru olacaktır. Bıldırcın etini ızgara veya fırında da çok lezzetli bir şekilde yapabilirsiniz. Bunun için etleri iyice marine etmeniz gerekir. Tabi bıldırcın etini daha sade sevenlerde bulunmaktadır. Bu kişiler tuz ve yağ kullanarak da pişirim yapabilir.

Bıldırcın etinin iyi bir şekilde pişmesi için kızarmış olmasına dikkat etmelisiniz. Üzeri kızarmış olan bıldırcın etini sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Bıldırcın eti fırın içerisinde yaklaşık 40 dakika civarında pişmektedir. Bu süre ızgarada ise 20-25 dakika civarında olacaktır. Bıldırcın etini tavada yapmak için ise öncelikle etleri suyun içerisine atarak sularını çekmelerini beklemek lazımdır. Suları çekilen bıldırcın etlerini 5-10 dakika kadar kızartmanız yeterlidir.