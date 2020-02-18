Bildiğiniz dönerlerden çok farklı! Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Sucuk döner satışı yapan Yusuf Ayaz, günde 200-250 adet sucuk döner sattığını söyledi. Kıyma, et ve baharat karışımını, hayvan bağırsaklarında kurutularak yapılan sucuk, yüzyıllardır kahvaltı sofralarının, mangalların vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor. Adana’da yaklaşık 42 yıldır sucuk üretimi yapan Yusuf Ayaz, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki iş yerinde sucuk döner satmaya başladı. Sucukların döner şişine geçirilerek pişirilmesiyle yapılan sucuk döner, Adanalıların ilgi gösterdiği bir lezzet oldu.

Adanalıların sucuk dönere rağbet gösterdiğini belirten Ayaz, insanların artık farklı lezzetler aramasından dolayı et ve tavuk dönerin yanına sucuk döner de eklediklerini belirtti.

Peki bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Sucuk döner, et veya tavuğun yerini tutar mı?