Biftek nasıl marine edilir? Biftek sütle nasıl marite edilir, nasıl terbiye edilir?

Biftek, oldukça çok tercih edilen et türlerinin ilk sıralarında gelmektedir. İnsanlar lezzetli bir et yemek için bifteği seçmektedirler. Tabi bifteği pişirmeden önce iyi bir şekilde marine etmek çok önemlidir. İyi bir şekilde marine edilmiş olan bifteği bayıla bayıla yersiniz. Bifteğin marinesi için pratik malzemelerden yararlanabilirsiniz.

Biftek Hayvanın Neresidir?

Biftek, hayvanın diz ekleminin üst tarafında yer almaktadır. Biftekte sinir ve yağ dokusu bulunmaz. Eşsiz bir lezzeti olduğuda herkes tarafından bilinmektedir. En değerli etlerin başında gelen bifteğin fiyatı diğer etlere göre pahalı olabilmektedir. Biftek olarak adlandırılan et oldukça yumuşak bir yapıya sahiptir. Bu yüzden bu etin kolayca piştiği ve çok lezzetli olduğu görülmektedir.

Bonfile, antrikot, döş ve buna benzer etlerin bifteği ifade ettiği bilinmektedir. Bu etler her açıdan çok nefis bir lezzete sahip olmaktadır. Doğru bir yöntem ile çok başarılı bir bonfile pişirebilirsiniz. Bonfileyi pişirmeden önce marine ederek dinlendirmeyi sakın unutmayın.

Biftek Nasıl Marine Edilir?

Biftek, piştikten sonra çok nefis olan bir ettir. İnsanların geneline yakını bu et türünü çok beğenmektedir. Bu yüzden biftek tüketimi her geçen gün artmaktadır. Bifteği pişirmek isteyen kişilerin ilk yapması gereken bu eti güzelce marine etmektir. Marine edilmiş olan biftek pişmeye hazır hale gelmiş demektir. Biftek marinesi için çok sayıda seçenek bulunmaktadır. Burada önemli olan damak zevkinize hitap eden bir marine yapmaktır.

Salçalı Marine

Bifteği marine etmek için salça ve çeşitli baharatlar kullanabilirsiniz. Bunun için sıvı yağ, salça, tuz, pul biber, arpacık soğan, sarımsak ve karabiber karıştırılarak hazırlanmalıdır. İyice karışan bu malzemeler içerisine biftekleri ekleyin ve harmanlayın.

Marine edilmiş olan biftekleri en az 2 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın. Vaktiniz varsa eğer bu süreyi arttırmanız yararlı olacaktır. Marine edilmiş olan biftek 24 saat dinlenirse eğer daha lezzetli olur.

Ayrıca bifteği marine ederken zevkinize göre çeşitli baharatlar kullanabilirsiniz. Hardal, zerdaçal, köri, kimyon ve toz kırmızı biber gibi baharat çeşitleri biftek için oldukça ideal baharatlar olarak bilinmektedir.

Kremalı Marine

Bifteğin marinesi için krema kullanmakta yararlı olacaktır. Bunun için birçok malzemeden yardım alabilirsiniz. Başta krema olmak üzere un, tuz, kekik, tereyağı ve karabiber iyice karıştırılır. Ardından biftekler bu karışım ile harmanlanır. Yapılan bu marine ile etlerin lokum kıvamına geldiği görülmektedir.

Biftek Sütle Nasıl Marine Edilir, Nasıl Terbiye Edilir?

Bifteğin birçok marine edilme şekli bulunmaktadır. Bazı kişiler bifteği daha sade bir şekilde marine etmeyi tercih ederler. Ancak bifteğin daha yumuşak ve daha lezzetli olması için süt ile marine edilmesi gerekmektedir. Süt ile marine edilen bifteğin tadını kesinlikle çok beğeneceksiniz.

Süt İle Yapılan Marine;

Öncelikle marine malzemelerini hazırlayın. Bunun için; süt, yoğurt, zeytinyağı, kekik, sirke, sarımsak, salça, tuz ve karabiber gerekmektedir. Bu malzemeleri iyice karıştırarak harika bir sos elde edilmektedir. Bu malzemelerin miktarını yapacağınız bifteğe göre ayarlayabilirsiniz.

Süt ile hazırlanan sosun içerisine biftekler atılır ve iyice harmanlanır. Marine edilen bifteklerin üzeri kapatılarak en az 2 saat ve en fazla 24 saat bekletilir. Marine işlemi sonrasında dinlenen biftekler pişmeye hazırdır.