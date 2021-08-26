Bici bici nedir, nasıl yapılır? Bici bici tarifi ve malzemeleri

Bici bici muhallebisi, yaz dönemlerinde yenilen, Adana iline özgü[1] bir tür tatlı. Halk arasında kısaca bici bici adıyla anılır. En bilinen şekliyle rendelenmiş buz, pişmiş nişasta, pudra şekeri ve şerbetten oluşur. Bursa ve Adana'da sıkça tüketilen bici bici, son yıllarda Akdeniz Bölgesi'ndeki illerde de yaygınlaşmıştır. Bursa'da evlerde de yapılan tatlı, aynı zamanda seyyar satıcılarda satılmaktadır. Adana ve civarında ise lüks kafeteryalarda yer almaktadır.

BİCİ BİCİ MALZEMELERİ

Bir porsiyon Bici bici dört temel malzemeden oluşur:

Bici. Bici bici'nin katı kısmıdır. Su ve nişasta kaynatılarak kalın bir muhallebi karışımı elde edilir. Karışım bir tepsiye aktarılıp soğutulur. Bu tepsi seyyar arabada servise hazır olarak bulundurulur.



Rendelenmiş buz. Servis için arabadaki büyük buz kalıbından elde edilir.



Tat veren sıvılar. Bunlardan en bilinenleri seyreltilmiş kızılcık şerbeti, meyan kökünden elde edilmiş bir boya ile hazırlanan şurup ve gül suyudur.

Şeker. Genelde pudra şekeri kullanılır, havanda dövülmüş toz şeker de kullanıldığı olur.