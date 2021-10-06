Biber nasıl kurutulur? Fırında ve güneşte dolmalık, kırmızı, yeşil, acı sivri ve pul biberi kurutma ipuçları

Biber kurutmak isteyenler doğru kurutma metotlarını uygulamalılar. Biber fırında kurutulabileceği gibi güneşte de kurutulmaktadır. Biber güneşte kurutulduğunda çok lezzetli olur.

Biber Nasıl Kurutulur?

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi de biberdir. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen biber pek çok farklı şekilde yemeklerde kullanılmaktadır. Salça ve sos yapımında da kullanılan biber çeşitleri yaz mevsimi geldiğinde kurutulur. Yaz aylarında kurutulan biberler kış mevsiminde rahatlıkla tüketilebilir.

Önemli vitaminleri barındıran biberler güçlü bir antioksidandır. Biber kuruturken bazı detaylara çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Biberleri kurutmadan önce iyice yıkayıp tohumlarını çıkarmak gerekir. Temizlenip ayıklanan biberler bir ipe dizilir. İpe dizilen biberler balkon demiri ve ya uzak iki uca asılarak güneşte kurutulur. Güneşte kurutma yöntemi biberleri daha lezzetli bir hale getirecektir. Ayrıca biber fırında da kurutulabilir.

Fırında ve Güneşte Dolmalık, Kırmızı, Yeşil, Acı Sivri ve Pul Biberi Kurutma İpuçları

Biberlerin birbirinden farklı çeşitleri yazın kurutularak kış mevsimine hazırlanır. Yemek yapma çeşitlerine göre biber kurutuma şekilleri de değişiklik gösterebilir. Fırında biber kurutmak pratik ve kolaydır. Güneşte ise biberler daha kuru ve lezzetli olur. Dolmalık biber kurutulurken şekli bozulmadan tohumları ayıklanmalıdır. Acı sivri biber, yeşil biber ve kırmızı biber de tohumlarından ayrıldıktan sonra iyice temizlenmelidir. Suyun altında yıkanan ve tohumları temizlenen biberler ipe dizilerek güneşte ve ya tepsiye dizilerek fırında kurutulabilir. Pul biber kurutmak için öncelikle acı sivri biberin kurutulması sonra da çekilmesi gerekir.

Fırında Biber Nasıl Kurutulur?

Fırında biber kurutulması için çok dikkatli davranılmalıdır. Yeşil ve kırmızı biberler kurutulacağı zaman fırında kurutma yöntemi tercih edilebilir. O nedenle öncelikle biberlerin tohumları iyice temizlenir. Sonrasında ise biberler bol su ile yıkanır. Fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt açılır. Yağlı kağıdın üzerine ise biberler yan yana dizilir. Biberlerin üst üste gelmemesine dikkat edilmelidir. Yüksek ateşte fırında kurutulan biberler soğuduktan sonra dikkatli bir şekilde saklanmalıdır. Günümüzde özellikle güneşte kurutmalık yeri olmayanlar fırında biber kurutmayı tercih edebiliyorlar.

Evde Biber Nasıl Kurutulur?

Evde biber kurutmak için belli başlı noktalara dikkat etmek gerekir. Biber kurutulurken lezzetli olması için bazı noktalara dikkat edilmelidir. Ayrıca alınan biberler büyük bir leğene konularak güzelce yıkanır. Biberlerin tohumları çıkarıldıktan sonra bol su ile biberler yıkanır. Biber ayıklanırken ellerin yanmaması için mutlaka eldiven takılmalıdır. İçi boşaltılan biberler biraz kuruduktan sonra ipe dizilir. İpe dizilen biberler ise güneşte kurutulur.

Pul biber yapmak için öncelikle acı kırmızı biberler kurutulmalıdır. Tohumları ayıklanan ve temizlenen acı kırmızı biberler iyice yıkanıp kurumaya bırakılır. Sonrasında ise tuzlanan biberler tepsi içine konularak güneşte kurumaya bırakılır. Yaklaşık 3 gün kadar kuruyan biberler robottan çekilir. Hazırlanan pul biberler buzdolabı poşetlerinin içine konularak saklanır.

Evde biber kurutmak oldukça kolay ve pratiktir. Yaz aylarında alınan biberlerin tohumları ayıklandıktan sonra iyice yıkanır. Yıkanan biberler ipe dizilir. İpe dizilen biberler ise çamaşır iplerine asılarak kurutulur. Güneşte kurutulan biberler oldukça lezzetli bir tada sahip olur. Evde güneşte kurutmak için yer yok ise fırında da biber kurutma yöntemi kullanılabilir. Kurutulacak biberlerin şekli asla bozulmamalıdır. Bu şekilde biber de rahatlıkla kurutulabilir.