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Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 27.03.2020 - 08:59,Son Güncelleme:/

Biber borani tarifi

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Biber borani tarifi
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Anadolu’nun farklı yerlerinde çok farklı malzemelerle çok farklı şekillerde pişirilen ama borani diye adlandırılan yemekler var. Bir rivayete göre çok becerikli bir Pers prensesinin ismi olan borani zamanla çok sevilen yemeklerin ismi olmuş. Genellikle üzerine sarımsaklı yoğurt dökülen kavrulmuş sebzelerden elde edilen yemeklere borani deniyor; ıspanak borani, kabak borani gibi. Bu da biber borani. İçindeki biberleri gönlünüze göre çeşitlendirebileceğiniz aşırı pratik bu yemeğin tarifi aşağıda. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

  • 4-5 adet köy biberi
  • 2 adet kapya biber
  • 1 adet sarı biber
  • 1 kase yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz
  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Biber borani tarifi Nasıl yapılır?

Biberleri çekirdeklerini çıkarıp küp küp doğrayın.

Geniş bir tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyup biberleri yağda kavurun.

Sarımsağı ezip yoğurtla karıştırın ve kavrulan biberlerin üzerine döküp harmanlayın.

Yemeğiniz hazır, afiyet olsun…

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