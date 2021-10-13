Bez ayakkabı nasıl temizlenir? Beyaz bez ve file ayakkabı lekelesi nasıl çıkar?

Bez ayakkabıları temizlemek için günümüzde birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Özellikle beyaz renkli hem beyaz ayakkabılar hem de file ayakkabılar kısa zaman içerisinde koyu bir görüntü oluşturur. Ancak bu görüntü kalıcı değildir ve basit yöntemler üzerinden eskisi gibi tertemiz hale getirmek mümkün.

Bez Ayakkabı Nasıl Temizlenir?

Keten ve kumaş yapıya sahip olan bez ayakkabılar hem rahattır hem de oldukça hoş bir görüntü sunar. Ancak çok toz ve kir tutması nedeniyle belirli bir zaman içerisinde kirlenir. Bez ayakkabıların çabuk kirlenmesi ile bu kilerin çabucak atılabilmesi için, bazı pratik yöntemler bulunuyor.

- Karbonat sıcak su ile karıştırılarak bez ayakkabılar temizlenebilir.

- Az miktarda diş macunu kullanarak diş fırçası vasıtasıyla temizlenebilir.

- Yine bir bez yardımıyla cif kullanmak suretiyle temizlik yapılabilir.

- Sıcak su ile birkaç damla bulaşık deterjanı dökülerek bez yardımı ile temizlenebilir.

- Özel derece ile çamaşır makinesinde yıkanabilir.

Yukarıda verilen yöntemlerden herhangi birini değerlendirmek suretiyle, bez ayakkabılar kısa süre içerisinde yepyeni hale gelebilir. Tabii çok kullanmamaya dikkat edilmelidir. Keten bir kumaş bir yapıya sahip olan bez ayakkabılar hassastır. Tahriş olmaması ve birtakım sorunlar yaşanmaması için dikkatli bir şekilde kullanmak ve ovalama yapmak çok önemlidir.

Beyaz Bez Ayakkabı Lekesi Nasıl Çıkar?

En çok merak edilen konular içerisinde beyaz renkli bez ayakkabıların lekesini nasıl çıkacağıdır. Kumaş ya da keten yapı altında üretimi gerçekleştirilen bez ayakkabılar, çok çabuk kirlenme potansiyeline sahiptir. Bunun önüne geçebilmek için ise kullanılabilecek bazı yöntemler bulunuyor.

Karbonat, diş macunu ya da çamaşır makinesi en çok kullanılan yöntemler içerisinde yer almaktadır. Elbette elde toz deterjan kullanarak ya da cif kullanmak suretiyle de temizlik yapmak mümkün. Çok hassas ve yumuşak bir şekilde temizliği gerçekleştirilerek bez ayakkabıların beyaz renkte kalması sağlanabilir.

Beyaz File Ayakkabı Lekesi Nasıl Çıkar?

Söz konusu file ayakkabılar olduğu zaman temizlik çok daha dikkatli şekilde yapılmalıdır. Zira bu ayakkabı çeşitleri oldukça hassastır. Üstüne üstlük bir de beyaz renkli olması üzerinden, çok daha dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmek mümkün. Bu konuda sirke geleneksel olmasına rağmen en etkili temizlik yöntemleri içerisinde yer alıyor.

Özellikle ayakkabının tabana yakın olan kısımlarını birkaç damla sirke ile tertemiz ve parlak hale getirmek mümkün. Bu konuda diğer bir yöntem ile diş fırçası ve diş macunu yöntemidir. Aynı zamanda temiz bir bez ile sabun kullanılarak da temizlik gerçekleştirilebilir. Düzenli olarak belirli aralıklarla ile ayakkabılar bu yöntemler üzerinden temizlenebilir.

Beyaz Renkli Bez ve File Ayakkabılar Ne Kadar Sürede Bir Temizlenmelidir?

Hem bez ayakkabılar hem de file ayakkabı çeşitleri oldukça hassas bir kumaş yapısına sahiptir. Özellikle de keten bir yapıya sahip olması nedeniyle, temizliğinin çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Ele alınan yöntemler doğrultusunda ortalama haftada bir kez bunu gerçekleştirmek yeterlidir.

Eğer gün aşırı çok fazla uygulanırsa, o vakit keten ya da kumaş yapıya zarar vermek mümkün hale gelir. Bu da kısa süre içerisinde ayakkabının kullanılamaz hale gelmesine sebep olur. Ancak dengeli şekilde ve düzenli olarak temizlik yapılırsa, bez ve file ayakkabılar ilk günkü alındığı gibi kullanılabilir.