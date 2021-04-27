Beyti kebabı tarifi: Beyti kebabı nasıl yapılır?

Beyti kebabı, Şanlıurfa mutfağından nefis bir lezzet. Lavaşa sarılı köfte ile üzerine eklenen yoğurt ve salçalı sosu ile tadına doyum olmuyor. Bildiğimiz kebaplardan biraz farklı olan beyti kebabını denemek isterseniz, tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

Köftesi için:

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

400 gram kıyma

2 diş sarımsak

1 adet soğan

1 çay bardağı galeta unu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1,5 tatlı kaşığı tuz

2 adet yufka

Sosu için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 kase sarımsaklı yoğurt

1 yemek kaşığı su

NASIL YAPILIR?

Köfteler için sarımsak ve soğanı robottan geçirin ve suyunu süzün. Daha sonra bir kaba alın. Ardından kıyma, yumurta, zeytinyağı, galeta unu ve baharatları ekleyip yoğurun. Köftelerinizi buzdolabında bir süre dinlendirin. Dinlendikten sonra kıymaya kebap şekli verip yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Köftelerinizi fırına verin ve güzelce pişirin.

Diğer taraftan da sosu için tereyağını eritip içine salçaları ilave edin. Suyunu da ekleyip 1-2 dakika kaynayana kadar karıştırın. Köfteleri fırından çıkarınca lavaşlara sarıp 2 parmak kalınlığında dilimleyin. Tekrar fırına verip 5-10 dakika daha kızarttığınız kebapları tabağa alın. Fırından çıkarınca üzerine çırpılmış yoğurt ve salçalı sosu ekleyip servis edebilirsiniz.