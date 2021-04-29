Beypazarı kurusu tarifi: Beypazarı kurusu nasıl yapılır?

Un, süt, tereyağı, tarçın ve mahlep ile hazırlanan Beypazarı kurusu, uzun süre bozulmadan muhafaza edilebiliyor. Bu nefis kurabiyelerin çay saatinde size eşlik etmesini isterseniz, tarifi hemen aşağıda. Mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

MALZEMELER:

4,5 su bardağı un

1,5 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

100 gram tereyağı

Yarım çay kaşığı mahlep

1 yemek kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı şeker

Tarçın

Tuz

NASIL YAPILIR?

Unu, tereyağı, sıvı yağı, ılık süt, maya, tarçın, şeker ve tuz ile geniş bir kasede yoğurun. Eğer 4,5 su bardağı un eklemenize rağmen hamur elinize yapışıyorsa, 1 çay bardağı un ilave edebilirsiniz. Hamurunuz ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğurun ve ardından dinlenmesi için kenara alın.

Daha sonra hamurunuzdan elma büyüklüğünde parçalar alın. 4-5 santimetre kalınlığında uzun yuvarlak çubuklar haline getirin. Elde edilen yuvarlak çubukları 8-9 cm uzunluğunda verev kesip tepsiye dizin ve 25 dakika kadar tepside mayalanmasını sağlayın. Arıdan orta sıcaklıkta fırına verin. Hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Fırından çıkarınca da soğumaya bırakın. 25-30 dakika soğuduktan sonra orta sıcaklıktaki fırında tekrar pişirerek kurutun. Fırından çıkarıp soğutun ve rutubetsiz ortamda saklayın.