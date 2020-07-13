Beyaz duvarları, düz sıvaları unutun! Bu yıl restoranlar böyle olacak

Büyükşehirlerde çalışan birçok kişi yemek yemek, bir şey içmek ya da stres atarak keyifli zaman geçirmek amacıyla restoran ve kafelerin yolunu tutuyor. Hatta birçok kişi kendi iş yerini açmanın hayalini kuruyor.

İç Mimar Rıdvan Karahan, bu yıl restoran ve kafelerin tasarım trendlerini şöyle anlattı:

"Sıkça karşılaştığımız, artık birbirinden ayrılamayacak kadar benzeyen endüstriyelleşmiş, endüstriyel tarzda tasarlanmış ve dizayn edilmiş kafeler ve restoranlar, bu sene eski değerini ne yazık ki koruyamayacak. Bu senenin trendlerinin en başında geçmişe dönüş ’retro ve rustik’ tarzlar yer alıyor. Özellikle 70'li, 80'li, 90'lı yılların iç mekan trendleri, modern öğelerle harmanlanmış şekilde karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Krom, nikelaj, bakır, pirinç, altın varak, pleksi, linolyum ve neon renklerin hakim olacağı mekanlar ön planda olacak. Parlak renkler, metalik dokunuşlar, renk geçişleri, desen üzerine desen uygulamaları ve risographlar iç mekanlarda kendini gösterecek detayları oluşturacak. Kurumsal kimlik çalışmaları da bu detaylardan nasibi alacak gibi gözüküyor. 2018 senesinde boy gösteren retro tarzı kafeterya ve mekan tasarımlarını 2019 yılında da sık sık göreceğimizi söylemek zor olmayacaktır. Önümüzdeki yıllarda da kafe tasarım trendi olarak retro, rustik tarzı sık sık göreceğiz".

Tercihlerde cesur olunması gerektiğini vurgulayan Karahan, "Geçtiğimiz yıllarda sıkça karşımıza çıkan beyaza boyanmış ya da sıva ile bitirilmiş duvarlar tarih olmak üzere. 60'ların cesur renkleri pastel tonları, soluk renkleri yeniden hissetmeye hazır olun. Pembe, kırmızı, turkuaz ve jet black olarak adlandırılan parlak siyah, mat altın ve orman yeşili tonları, renkleri sıkça tercih edilecekler arasında yer alacaklar. Son 2-3 yılda artan rekabetli kafe sektöründe fark yaratmak için cesur adımlardan önümüzdeki yıllarda kafe trendlerinden de kaçmamanızı öneririz. Masif ahşap, çıplak ampuller, aplikler, tuğla duvar, beton zemin. Tüm bu malzemeler şimdiye kadar sıklıkla kullanıldı ve artık trend olma yönünde monotonlaştı. Tüm bunları tekrarlamak yerine kendi stilinizi bulmak, kendi konseptinizin detaylarını keşfetmek artık daha önemli hale geldi. Doğallığın ön planda olduğu geçtiğimiz 2 yıl içinde bu trendlerin oldukça popüler olmasına bakılırsa gelecek yıllarda bu akımın süreceğini net bir şekilde söyleyebiliriz" dedi.



İç Mimar Rıdvan Karahan, geçen yıl sıklıkla karşılaşılan yaprak desenli duvar kağıtlarının bu yıl da oldukça trend olduğunu söyledi.