Besin atıkları değerlendiriliyor... Muz ve patates kabuğundan plastik üretiyorlar

Çevre kirliliğinin en büyük nedenlerinden biri plastik atıklar gösteriliyor. Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri de ambalaj atıklarının neden olduğu çevre kirliliğine karşı bir projeye imza attılar. Bu amaçla binadaki İbn-i Sina Eğlenceli Bilim Atölyesi’nde öğrencilere doğal malzemelerle plastik üretimi eğitimi veriliyor. Eğitimci Aytekin Beşik, çocuklara muz kabuğu, patates ve nişasta içerikli gıdalardan biyoplastik üretmeyi öğretiyor.





Besin atıklarından maksimum yarar



Enderunlu çocukları bu girişimlerinden dolayı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Tükettiğimiz besin atıklarından da maksimum yarar sağlamak mümkün. İşte bunun örneğini burada görüyoruz. Doğa dostu bu yenilenebilir plastikler doğada kayboluyor, çözülebiliyor ve ürünün tekrar geri dönüşümü sağlanabiliyor" dedi.



Herkes evinde rahatlıkla yapabilir



Herkesin kendi evinde bunu yapabileceğini belirten Beşik, nişastayla plastik üretimi aşamasını şöyle anlattı: “6 çay kaşığı miktarındaki nişastanın içerisine 50 mililitre su koyuyoruz. Bunları karıştırıyoruz. Daha sonra gliserin ve sirke ekliyoruz. Bu nişastayı glikozlarına kadar parçalar. Karışımı kaynatıp pişirdikten sonra 3 gün bekletiyoruz ve plastik elde ediyoruz. Etüv makinesine koyduğumuzda ise 70 derece içinde bir saatte kurur. Bu işlem için muz kabuğu, patates ve bozulmuş sütlerden yararlanabiliriz. Nişasta içeren her türlü yiyecek plastik üretmek için uygundur” dedi.