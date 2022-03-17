Beşamel soslu pırasa tarifi: Fırında beşamel soslu pırasa nasıl yapılır?

MALZEMELER

3 tane kalın pırasa

3 tane patates

2 tane havuç

4 yemek kaşığı tereyağı

2 kaşık un

1 su bardağı süt

Tuz, karabiber, kekik

Su

Rendelenmiş kaşar peyniri

BEŞAMEL SOSLU PIRASA NASIL YAPILIR?

Pırasa ve patatesleri küçük küçük doğrayın.

Havuçları da rendeledikten sonra sebzeleri tencereye alın ve 4 su bardağı su ve tuz ekleyerek kaynamaya bırakın.

Sebzelerin suyunu süzün ve 4 kepçe kadarını daha sonra beşamel sosuna ilave etmek için kenara alın.

Beşamel sosu için; tereyağını alın ve eridikten sonra unu da ilave edip renk değiştirene kadar kavurun.

Yavaş yavaş sütü ilave ederek bir yandan çırpın.

Daha sonra sebzelerden ayırdığınız suyu da ekleyip kaynayana kadar karıştırın.

Tuz ve karabiberi ilave edip altını kapatın.

Sebzeleri borcama dökün ve beşamel sosu ekleyerek yayın.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.