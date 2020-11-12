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Sebze Yemeği Tarifleri
Haber Giriş: 12.11.2020 - 17:44 | Son Güncelleme:

Beşamel soslu karnabahar tarifi

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Beşamel soslu karnabahar tarifi
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Karnabahar kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken ama pek de sevilmeyen sebzelerden. Eğer siz de karnabaharı sevmeyenlerdenseniz, farklı bir tarifle bu sebzeyi daha sevimli hale getirebilirsiniz. Beşamel sosu sayesinde lezzeti tamamen değişen karnabaharın bu haline bayılacaksınız. İşte beşamel soslu karnabahar tarifi…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 adet karnabahar
  • Kaşar peyniri

Beşamel sos için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1,5 yemek kaşığı un
  • 1,5 su bardağı süt
  • Tuz
  • Karabiber

Beşamel soslu karnabahar tarifi Nasıl yapılır?

Karnabaharları çiçeklerine ayırıp az tuzlu suda (koku yapmasın isterseniz sütte) haşlayın.

Karnabaharlar haşlanırken tereyağını ve sıvı yağı tencerede kızdırın.

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Üzerine soğuk sütü ekleyip topak olmaması için hızla çırpın.

Tuzu ve karabiberi de ekleyip kaynayana kadar karıştıra karıştıra pişirin.

1-2 dakika kaynattığınız sosu ocaktan alın.

Haşladığınız karnabaharları fırın kabına yerleştirip üzerine beşameli dökün.

Peyniri rendeleyip beşamel sosun üzerine serpiştirin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra karnabaharları fırına verin.

Üstü kızarınca çıkarıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Fırında Soslu Karnabahar | Mucize Lezzetler
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