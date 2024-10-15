Berliner tarifi: Berliner nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?
Berliner tarifi, farklı alternatif arayanlar için nefis bir lezzet. Alman çöreği olarak da bilinen Berliner, yapım ve görünüm itibarıyla donuta benziyor. Yumuşacık hamuru ve içerisine eklenen ekşi marmelatı ile tadına doyum olmuyor. Denemek isterseniz, berliner tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
İşte Berliner tarifi, malzemesi ve yapım aşamaları...
BERLİNER TARİFİ MALZEMELERİ
Hamuru için:
600 gram un
80 gram tereyağı
2 adet yumurta
150 mililitre ılık süt
1 paket kuru maya
1,5 yemek kaşığı toz şeker
Tuz
İçi için:
200 gram marmelat
2 yemek kaşığı su
Üzeri için:
Pudra şekeri
BERLİNER NASIL YAPILIR?
İlk olarak tatlınızın hamuru için süt, şeker, tereyağı ve tuzu bir kaba alın.
Ardından unu azar azar unu ilave edin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurunuzu 1 saat kadar dinlendirin.
Ardından yumurta büyüklüğünde bezeler alın ve elinizle yuvarlak şekil verip tepsiye dizin. Daha sonra tekrar mayalanması için 45 dakika kadar bekletin.
Yağı tencereye alın ve hamurları kızartın.
Ardından tencereden çıkarıp kağıt havlunun üzerinde soğumasını bekletin.
Bu esnada dilediğiniz bir marmeladı az miktarda suyla karıştırın.
Bir sıkma poşeti ile marmeladı hamurların içine doldurun.
Üzerine pudra şekeri serperek servis edin.
Afiyet olsun…