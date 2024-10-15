Berliner tarifi: Berliner nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?

İşte Berliner tarifi, malzemesi ve yapım aşamaları...

BERLİNER TARİFİ MALZEMELERİ

Hamuru için:

600 gram un

80 gram tereyağı

2 adet yumurta

150 mililitre ılık süt

1 paket kuru maya

1,5 yemek kaşığı toz şeker

Tuz

İçi için:

200 gram marmelat

2 yemek kaşığı su

Üzeri için:

Pudra şekeri

BERLİNER NASIL YAPILIR?

İlk olarak tatlınızın hamuru için süt, şeker, tereyağı ve tuzu bir kaba alın.

Ardından unu azar azar unu ilave edin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurunuzu 1 saat kadar dinlendirin.

Ardından yumurta büyüklüğünde bezeler alın ve elinizle yuvarlak şekil verip tepsiye dizin. Daha sonra tekrar mayalanması için 45 dakika kadar bekletin.

Yağı tencereye alın ve hamurları kızartın.

Ardından tencereden çıkarıp kağıt havlunun üzerinde soğumasını bekletin.

Bu esnada dilediğiniz bir marmeladı az miktarda suyla karıştırın.

Bir sıkma poşeti ile marmeladı hamurların içine doldurun.

Üzerine pudra şekeri serperek servis edin.

Afiyet olsun…